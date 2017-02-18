Из чего же сделаны наши девчонки? Nike выпустили феминистский ролик. Все (ну, почти все) в восторге

В рамках новой кампании Nike Russia выпустили мотивирующий рекламный ролик «Из чего же сделаны наши девчонки?». Видео с участием звездных спортсменок призывает отказаться от стереотипов, которые окружают женщин с самого детства. Столь выразительных попыток феминистского высказывания от крупного бренда в России еще не было. «Медуза» рассказывает, что полезного в такой рекламе и в чем ее недостатки.

Двухминутный ролик, ориентированный на Россию, стал ядром новой кампании Nike «Сделана из…», вдохновленной известными спортсменками, их целеустремленностью и и тем, как они «меняют культуру спорта». В кампании и видео снялись олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова, чемпионка России по тайскому боксу и борец ММА Анастасия Янькова, скейтбордистка Катя Шенгелия, легкоатлетка Кристина Сивкова, защитница ФК «Чертаново» Ксения Лазарева, балерина Ольга Кураева, тренер Анастасия Котельникова и актриса Ирина Горбачева.

Nike: Из чего же сделаны наши девчонки? NikeWomen

Главная героиня ролика — девочка, выступающая на сцене с известной советской песней «Из чего же, из чего же…». Дойдя до описания того, из чего же именно сделаны девочки, героиня задумывается. Тут ей на помощь приходят спортсменки, врывающиеся в зал, — и девочка меняет советский текст на новый.

По мнению автора слов оригинальной версии Якова Халецкого, мальчишки сделаны «из веснушек и хлопушек, из линеек и батареек», а девчонки — «из платочков и клубочков, из загадок и мармеладок». Авторы ролика Nike решили показать, что такое распределение ролей и интересов (наука и дерзость — мальчикам, рукоделие и нежность — девочкам) не просто устарело, но и загоняет женщин в рамки стереотипов, мешая им самостоятельно выбирать свой путь. Поэтому в обновленной версии девочки сделаны «из железа, из стремлений, из самоотдачи и сражений», а также «из синяков и тумаков» и «грации, которой гордится вся нация».

Режиссером ролика стал британец Дэвид Уилсон, автор клипов Tame Impala, Metronomy и Arctic Monkeys, а также обладатель номинации Грэмми за клип Arcade Fire «We Exist». За сутки видео набрало больше 500 тысяч просмотров на ютюб-канале Nike Women и более трех тысяч репостов в фейсбуке. Большинство делится им в соцсетях с восторгом: «Люди, которые снимают такие ролики, меняют мир», «Никогда не забывать, что мы сделаны из огня, стремлений и достижений!».

«Когда смотришь ролик и немножко плачешь от радости, гордости, смешанных чувств, от того, что Girl Power, от того, что это важно, от того, что девчонки сделаны из того, что они делают, а не из того, что кто-то другой считает там внутри у них может быть» — поделилась своими чувствами бегунья и амбассадор Nike Александра Боярская.

У некоторых зрителей ролик вызвал и критические замечания, причем не только эстетического характера. В дискуссиях поднимается как вопрос «потребительского феминизма» (то есть использования брендами феминистских идей в коммерческих целях), так и проявления эйджизма в видео (все положительные героини в нем — молодые и конвенционально красивые).

Главный редактор «Горького» Нина Назарова отметила сходство ключевого момента ролика со сценой из «Секса в большом городе», где одна из героинь после химиотерапии публично срывала с себя парик, а ее примеру следовали другие женщины. «15 лет назад нам показывали 40-летнюю лысую женщину после рака груди, а сейчас худую девушку в модном белье», — написала она. По ее мнению, это провалившаяся попытка «эмпаурмента» — прославления внутренней силы женщин.

Филолог и преподавательница Александра Баженова-Сорокина в своем телеграм-канале Grownups_Not_Only пишет, что не стоит преувеличивать революционность ролика, ведь в 2017 году «спортом занимается огромная часть женщин всех возрастов и он постоянно всюду пропагандируется и как источник здоровья и как источник красоты». Музыкальный менеджер Лена Грачева обратила внимание и на мизогинистичные нотки в интервью одной из героинь кампании Анастасии Яньковой, назвавшей женский коллектив «апофеозом жестокости» и предпочитающей компанию мужчин, «которые позволяют мне чувствовать себя защищенной».

Помимо прочего, видео противопоставляет и два стереотипных женских образа («девочки в платье» и «сильной женщины»), опять-таки ставя женщин перед выбором: или то, или то. Но все эти минусы не отменяют того, что Nike, на фоне огромного количества сексистских клише, создала прецедент на российском рынке — и, судя по реакции аудитории, попала в точку.