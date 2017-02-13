«Мяч должен для всех подпрыгивать одинаково»: реклама Nike о равноправии

Nike выпустила рекламный ролик «Equality», в которой призывает к равноправию всех людей — в спорте и за его пределами.

В черно-белом видео, озвученном актером Майклом Б. Джорданом, звучат лозунги: «Равноправие не должно иметь границ», «Одинаковые возможности для всех», «Мяч должен для всех подпрыгивать одинаково». Заканчивается реклама кадрами с баскетбольной площадки: «Если мы сможем быть равными здесь, мы будем равными везде».

Equality Nike

В рекламе Nike снялись баскетболист Леброн Джеймс, теннисистка Серена Уильямс, футболистка Меган Рапино, легкоатлетка Далайла Мухаммад и гимнастка Гэбби Дуглас. Ролик сняла режиссер Мелина Мацукас, один из авторов музыкального фильма Бейонсе «Lemonade».