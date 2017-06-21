Три российских агентства получили награды на «Каннских львах». Посмотрите на их проекты

17 июня начался самый престижный фестиваль рекламы «Каннские львы». За первые дни награды получили целых три рекламных агентства из России.

Агентство Good Moscow получило «золото» в номинации «Creative Data» за интерактивный проект Neighborhoods для Сбербанка. Рекламная кампания состояла из нескольких этапов: опрос на сайте, наружная реклама и таргетинговые баннеры. В опросе пользователи рассказывали, каких заведений не хватает в их районе. Также на витринах пустующих торговых площадок разместили баннеры, рекламирующие опрос. Полученная информация использовалась для таргетинговой рекламы кредитов для малого бизнеса.

Cannes Lions

Другое московское агентство — Possible Moscow — получило приз в номинации «Promo&Activation». Агентство разработало кампанию «Кофе — не наркотик» для кофейного кооператива «Черный». Продукцию кооператива начали продавать за биткоины в онлайн-магазине в анонимной сети Tor.

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Агентство «Восход» из Екатеринбурга получило «бронзу» в этой же номинации за проект «Керлинг на автомобилях», который разработали для страхового агентства «Смартполис». Четыре команды толкали вместо гранитных камней для керлинга поддержанные автомобили «Ока».