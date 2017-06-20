«Бесстрашная девочка» получила три гран-при «Каннских львов»

«Бесстрашная девочка» также была удостоена гран-при в категориях «Наружная реклама» (Outdoor Lions) и «Связи с общественностью» (PR Lions).

В частности, скульптура Кристен Визбал завоевала гран-при в категории Glass Lion, в которой отмечаются работы по поддержке гендерного равенства.

Скульптура «Бесстрашная девочка», установленная на Уолл-стрит, получила три премии на фестивале рекламы «Каннские львы».

«Бесстрашная девочка» была установлена напротив скульптуры «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке в мае 2017 года. Автор скульптуры Кристен Визбал и организация State Street заявили, что таким образом хотели привлечь внимание к отсутствию женщин в советах директоров крупнейших американских компаний.

«Атакующий бык» был установлен у Нью-йоркской фондовой биржи в 1987 году и считается одним из символов Уолл-стрит.