Девочка против Быка, а Мопс против Девочки К скульптуре на Уолл-стрит добавили писающую собаку

7 марта, накануне Международного женского дня, в Нью-Йорке установили статую маленькой девочки. Она с вызовом смотрит на «Быка с Уолл-стрит» — городскую скульптуру, ставшую одним из символов американской биржи. Теперь к своеобразному флешмобу присоединился еще один художник: он установил рядом с «Девочкой» бронзовую собаку, которая писает ей на ногу.

15 декабря 1989 года перед зданием Нью-Йоркской фондовой биржи появился 3200-килограммовый «Атакующий бык». Автор скульптуры Артуро Ди Модика отлил и установил быка по собственной инициативе. По задумке художника, «Бык» олицетворял силу и мощь американцев, победивших финансовый кризис 1987 года. Появление скульптуры оказалось неожиданностью для городских властей, но в итоге ее решили оставить (правда, передвинув на пару кварталов).

7 марта 2017 года напротив быка появилась маленькая бронзовая девочка: так финансовая организация State Street и скульптор Кристен Визбал решили привлечь внимание к отсутствию женщин в советах директоров крупнейших компаний в США. Изначально планировалось, что акция продлится месяц, а потом скульптуру уберут, но часть горожан проголосовала за то, чтобы ее оставили. Петицию с просьбой сделать ее не временной скульптурой, а постоянной на данный момент подписало 38 276 человек. Нашлись и те, кому монумент не понравился. Среди них, в частности, оказался автор «Атакующего быка» Артуро Ди Модика: он считает, что «Девочка» нарушает композицию и замысел его работы, а также отмечает, что ее поставили без согласования с ним.

Теперь композиция усложнилась. 30 мая еще один художник — Алекс Гардега — установил у ног «Бесстрашной девочки» «Схематичного мопса»: статую собаки, которая писает девочке на ногу. Так художник выразил свою поддержку автору «Атакующего быка». Он объяснил, что сочувствует Ди Модике и считает свою работу юмористической: «Я вполне счастливый человек, мной не движет гнев или возмущение. И уж точно я не антифеминист. В Нью-Йорке полно мест для „Бесстрашной девочки“, просто здесь она мешает работе и видению другого художника».

В то же время Гардега признает, что его работа призвана обесценить образ «Девочки» — точно так же, как, по мнению художника, «Девочка» обесценивает «Быка». На его взгляд, скульптура девочки не имеет никакого отношения к феминизму, зато демонстрирует неуважение к автору «Быка». С другой стороны, сказал художник, в «Девочке» есть и своя ценность — она нравится детям.

Артуро Ди Модика и автор «Бесстрашной девочки» Кристен Визбал отказались комментировать этот жест.

Скульптура простояла у ног «Девочки» меньше суток, после чего ее демонтировали.