Мирра Андреева и Диана Шнайдер выходят в теннисный финал: у россиянок точно будет медаль. Бегунья из Афганистана отправляет послание «Талибану» Париж-2024. Суперкоротко о том, что происходит на Олимпиаде

Медали. Китай продолжает лидировать в общем зачете (13+7+7), но американцы догоняют — у них девять золотых, из которых четыре они взяли вчера. У белорусов, которые, как и россияне, выступают в нейтральном статусе, первая медаль — серебро в прыжках на батуте.

Россияне. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал в парном разряде — у них гарантированно будет медаль. Анжела Бладцева — только пятая в прыжках на батуте, хотя действующая обладательница Кубка мира рассчитывала на победу или как минимум на пьедестал. После неудачного выступления 19-летняя Бладцева плакала.

Что еще интересного. Симона Байлс вчера выиграла золото в личном многоборье. Гимнастка, четырежды побеждавшая в Рио-2016 в возрасте 19 лет, на прошлых Играх в Токио снялась с турнира прямо во время соревнований из-за стресса, вызванного сильнейшим психологическим давлением — это привело к широкой дискуссии о влиянии профессионального спорта на ментальное здоровье. В Париже Байлс снова в своей лучшей форме: уже два золота, и все ждут, что она догонит по количеству золотых медалей за карьеру.

Шум вокруг. Афганская бегунья Кимия Юсуфи после стометровки развернула плакат, на котором черным, зеленым и красным (цвета флага Афганистана) были написаны слова «образование», «спорт» и «наши права». Это послание талибам, которые ввели многочисленные запреты для женщин, в том числе на занятие спортом и получение образования. Афганская команда на Играх состоит из трех мужчин и трех женщин, ее состав определял , с 2021 года действующий в изгнании. Талибы подчеркивали, что страну, по их мнению, «представляют три атлета».

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Чего ждем. Вечером в плавании на 200 метров комплексом стартует Леон Маршан — он уже взял в Париже три золота (причем два за один день) и может взять четвертое. Новак Джокович попытается впервые в карьере (невероятно, но это так) выйти в финал Олимпиады: в полуфинале серб сыграет с Лоренцо Музетти.

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Фото на обложке: Manu Fernandez / AP / Scanpix / LETA