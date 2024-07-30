Медали. На первое место вышла Япония (7+2+4) — вчера вечером японские гимнасты первенствовали в командном многоборье, а сегодня к этому добавилось очередное (уже третье) золото в дзюдо. США продолжают лидировать по общему количеству медалей (20), но из них золотых только три. Первые награды получили Украина (Ольга Харлан, фехтование, бронза) и Азербайджан (Хидаят Гейдаров, дзюдо, золото).

Россияне. Мирра Андреева и Даниил Медведев проиграли в миксте, зато Андреева вышла в 1/8 финала в женском парном разряде вместе с Дианой Шнайдер. Помимо этой пары, из семи российских теннисистов борьбу продолжают только двое — Медведев и Роман Сафиуллин в одиночном разряде.

Что еще интересного. В соревнованиях стрелков принял участие 60-летний Леонель Мартинес из Венесуэлы. Для него это уже вторая Олимпиада — первыми были Игры 1984 (!!!) года. После той Олимпиады Мартинес занялся бизнесом и оставил спорт, но в начале 2010-х решил вернуться. Сегодня, 40 лет спустя после своего предыдущего появления на Олимпиаде, Мартинес занял 28-е место в стендовой стрельбе.

Шум вокруг. Соревнования по триатлону планировалось проводить прямо в Сене — вопреки критике из-за опасений по поводу грязной воды. Организаторы потратили на очистку 1,4 миллиарда евро, а за неделю до Игр в реке показательно искупалась мэр Парижа. Но, похоже, прогнозы скептиков сбываются: сегодня заплывы не состоялись из-за превышения допустимых уровней загрязнения. Пока они перенесены на завтра, но есть риск, что их не проведут вообще: в Международном союзе триатлона уже допустили, что соревнования пройдут в формате дуатлона.

Чего ждем. Медведев вечером играет матч 1/16 финала, Сафиуллин завтра встретится с Карлосом Алькарасом (это уже 1/8). Из зрелищного: прямо сейчас командное многоборье у гимнасток с США и Симоной Байлз во главе, сегодня вечером эстафета 4×200 вольным стилем у пловцов, завтра у гимнастов финал в индивидуальном многоборье.

Фото дня. Бразилец Габриэль Медина празднует рекорд на соревнованиях по серфингу. Да, это не фотошоп.

Jerome Brouillet / AFP / Scanpix / LETA

Фото на обложке: Jan Woitas / dpa / Scanpix / LETA