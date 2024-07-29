Медали. В лидерах зачета по состоянию на середину третьего игрового дня — сборная Южной Кореи: у нее пять золотых, три серебряных и бронзовая медаль. Шесть из девяти наград сборной — в стрельбе, где корейцы традиционно очень сильны. У Китая и Японии тоже по пять золотых, Франция и США — лидеры по общему количеству медалей (14), у них четыре и три золота соответственно.

Россияне. Пятеро российских теннисистов из семи — Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Павел Котов и Елена Веснина — выбыли из борьбы в одиночном разряде. Веснина и Александрова также проиграли в паре — и, вероятно, для 37-летней Весниной, одной из самых успешных россиянок в истории, это был последний матч в карьере. Борьбу в одиночном разряде продолжают Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.

Что еще интересного. Новак Джокович и Рафаэль Надаль встретились в 1/16 теннисного турнира. 38-летний Надаль давно уже не тот, поэтому Джокович (37-летний, но все еще тот) легко победил 6:1, 6:4. Американская баскетбольная дрим-тим, в которой на этих Играх еще больше звезд, чем обычно (даже 39-летний Леброн приехал), разгромила Сербию с разницей в 21 очко.

Шум вокруг. Автобус с греческой сборной по водному поло днем 28 июля попал в нередкую для Парижа ситуацию — он застрял на узкой улице из-за припаркованных автомобилей. Спортсмены вышли из автобуса и сами передвинули машины — после чего сфотографировались с удивленными болельщиками и продолжили путь. Всего через несколько часов они уверенно обыграли сборную Румынии.

Чего ждем. На Играх стартовали соревнования по художественной гимнастике — прямо сейчас мужчины соревнуются в командном многоборье. Сегодня Даниил Медведев и Мирра Андреева стартуют в миксте. Вечером у пловцов зрелищный финал эстафеты 4 по 200 вольным стилем.

Что было раньше

Австралия лидирует в общем зачете (конечно, из-за плавания). «Тайную вечерю» с дрэг-артистами критикуют Париж-2024. Суперкоротко о том, что происходит на Олимпиаде

Что было раньше

Австралия лидирует в общем зачете (конечно, из-за плавания). «Тайную вечерю» с дрэг-артистами критикуют Париж-2024. Суперкоротко о том, что происходит на Олимпиаде

Фото на обложке: Evelyn Hockstein / Reuters / Scanpix / LETA