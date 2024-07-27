Австралия лидирует в общем зачете (конечно, из-за плавания). «Тайную вечерю» с дрэг-артистами критикуют Париж-2024. Суперкоротко о том, что происходит на Олимпиаде

Медали. В первый день разыгрывались 12 комплектов наград. В лидеры общего зачета вышла Австралия — сегодня было много медалей в плавании, где эта сборная традиционно сильна. У австралийцев два золота и два серебра — и еще одно золото в велоспорте. Два золота у Китая — в прыжках в воду и стрельбе. Две медали взял Казахстан: Елдос Сметов стал чемпионом по дзюдо, а Ислам Сатпаев и Александра Ле выиграли бронзу в парной стрельбе из винтовки.

Россияне. Даниил Медведев легко выиграл матч первого круга в одиночном разряде. Велосипедисты Тамара Дронова и Глеб Сырица заняли 21-е и 31-е места соответственно в индивидуальных гонках с раздельным стартом.

Что еще интересного. Женскую сборную Канады по футболу лишили шести очков за слежку за Новой Зеландией: несколько дней назад канадцы пытались заснять тренировку соперниц с помощью дрона. В Канадском олимпийском комитете пытались возложить ответственность на «неаккредитованного сотрудника», которого поймали с беспилотником, однако это не помогло — дисквалификацию в итоге получил главный тренер Бев Пристман.

Шум вокруг. Все обсуждают ляпы церемонии открытия: в Южной Корее недовольны тем, что диктор перепутал ее с Северной (в МОК извинились), во всем остальном мире удивляются, как можно было повесить олимпийский флаг вверх ногами (в МОК пожали плечами). Но самый большой скандал случился из-за «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, которую во время церемонии изобразили дрэг-артисты: многие — от Илона Маска до французских ультраправых — сочли это неуважением по отношению к христианам (в МОК молчат). «Медуза» попыталась разобраться, почему многих зрителей обидел этот момент и что имели в виду организаторы.

Чего ждем. В воскресенье разыгрываются 14 комплектов наград. У пловцов будут финалы на 100 метров брассом у мужчин и на 100 метров баттерфляем у женщин.

Фото на обложке: Manan Vatsyayana / AFP / Scanpix / LETA