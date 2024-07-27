На открытии Олимпиады Южную Корею перепутали с Северной. Официальный Сеул потребовал встречи с главой МОК

На церемонии открытия Олимпиады в Париже во время представления Южной Кореи диктор назвал эту страну «Корейской Народно-Демократической Республикой».

Ошибка прозвучала дважды — сначала на французском, а затем на английском языках. При этом в трансляции был показан правильный титр — Республика Корея.

Позже Международный олимпийский комитет в официальном аккаунте в соцсети икс на корейском языке принес извинения за допущенную ошибку.

Как пишет «Рехнап», министерство спорта Южной Кореи потребовал от МОК срочной встречи с главой организации Ричардом Бахом.

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