На Олимпиаду из России приехали только 15 спортсменов. Но на самом деле их намного больше Десятки российских атлетов будут выступать на Играх за Францию, Сербию, Узбекистан и другие страны

Участники Игр тренируются в зале в Олимпийской деревне, 22 июля 2024 года David Goldman / AFP / Scanpix / LETA

Из-за вторжения России в Украину и последовавшего бессрочного запрета россиянам участвовать в международных соревнованиях на Олимпиаде в Париже выступят (в нейтральном статусе) всего 15 спортсменов из сборной России. При этом за другие страны в Париже будут соревноваться около 60 спортсменов, которые раньше были россиянами. Более трети из них сменили спортивное гражданство уже после начала войны.

С 2022 года из-за дисквалификации российской сборной случаи смены спортивного гражданства, которые раньше были единичными и обычно происходили по причинам, стали массовыми. В общей сложности за два с половиной года на это пошли сотни атлетов из десятков видов спорта.

Заместитель министра спорта Алексей Морозов в сентябре 2023 года заявлял, что в другие сборные перешли 55 россиян, представляющих олимпийские дисциплины (как летние, так и зимние), а общее число во всех видах спорта «перевалило за сто». Позже официальные данные не раскрывали.

В большинстве случаев спортивные власти РФ не препятствовали переходу атлетов в другие команды. Однако трех атлетов Олимпийский комитет России отпускать не захотел — по правилам МОК, из-за этого они должны были выдержать трехлетнюю паузу, прежде чем выступать за новые сборные, однако спортсменам разрешили этого не делать.

Единственный громкий скандал был связан с фехтовальщиками Сергеем и Виолеттой Бида. Они переехали в США и заявили, что намереваются получить гражданство этой страны, а также выступили с антивоенными заявлениями. В России их объявили в розыск по статье о самовольном оставлении места службы (они выступали за «Динамо» и ЦСКА и формально были действующими сотрудниками Росгвардии). В итоге на Олимпиаду они не попали.

Всего на Олимпийских играх в Париже выступят около шести десятков спортсменов, которые ранее на каком-либо уровне выступали за сборные России — включая тех, кто сменил спортивное гражданство много лет назад. В их числе, как подсчитала «Медуза», 23 человека, которые поменяли спортивные паспорта после начала полномасштабного вторжения и дисквалификации сборной России.

Россияне, сменившие гражданство после 2022 года, сейчас представляют 16 стран. Больше всего — четыре человека — выступят за Узбекистан (пловец Илья Сибирцев, прыгун в воду Игорь Мялин, гребчиха Анна Пракатень, борец Разамбек Жамалов) и Сербию (борцы Александр Комаров и Георгий Тиблов, гребец Николай Пименов, тхэквондист Лев Корнеев). По два атлета представляют Бахрейн, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты и Францию.

Бывшие российские спортсмены, сменившие гражданство после 2022 года, будут соревноваться в 12 видах спорта. Больше всего среди них борцов (шесть человек) и дзюдоистов (четыре человека).

Все попавшие на Олимпиаду спортсмены, недавно бывшие россиянами, соревнуются в индивидуальных видах, за исключением волейболистки Екатерины Антроповой. Она выступает за сборную Италии.

Среди россиян, поменявших спортивное гражданство после начала войны, нет суперзвезд мирового спорта, однако некоторые из них будут бороться за медали.

Анастасия Кирпичникова (Франция, плавание)

24-летняя Кирпичникова — пятикратная чемпионка Европы на короткой воде (в 25-метровом бассейне), а также обладательница трех медалей чемпионата Европы 2021 года. На Олимпиаде-2020 она выступала на трех дистанциях, лучшим ее результатом стало седьмое место. Тогда же в Токио она установила два рекорда России.

Спортсменка живет и тренируется во Франции уже пять лет, спортивное гражданство она поменяла в 2023 году.

Александр Комаров (Сербия, борьба)

21-летний борец греко-римского стиля в составе сборной России брал медали на чемпионатах Европы в 2019 и 2020 году. Сначала он выступал в весе до 82 килограммов, а затем перешел в более тяжелую категорию до 87 килограммов.

Представлять на международных соревнованиях Сербию Комаров стал с января 2024 года. Уже через месяц спортсмен смог выиграть первую в карьере золотую медаль чемпионата Европы.

Даурен Куруглиев (Греция, борьба)

Куруглиев выступает в весовой категории до 86 килограммов. Выступая за Россию, спортсмен в 2017 году выиграл чемпионат Европы, в 2019-м — Европейские игры, в 2020-м — Кубок мира.

В составе сборной Греции 32-летний спортсмен выиграл два последних чемпионата Европы.

Анна Пракатень (Узбекистан, гребля)

31-летняя Анна Пракатень — единственная из недавно сменивших гражданство россиян, уже имеющая олимпийскую медаль. В 2021 году в Токио спортсменка выиграла серебро в одиночной гребле. В том же году она одержала победу на чемпионате Европы.

Пракатень стала выступать за Узбекистан в 2023 году. Для нее это уже вторая смена спортивного гражданства — свою карьеру спортсменка, родившаяся в Минске, начинала как представительница Беларуси, а Россию представляла с 2016 года.

Ахмед Тажудинов (Бахрейн, дзюдо)

21-летний Тажудинов представляет Бахрейн с осени 2022 года. Он выступает в вольной борьбе в категории до 97 килограммов.

Последние полтора года Тажудинов доминировал на всех соревнованиях высокого уровня, в которых участвовал: он дважды побеждал на чемпионатах Азии, стал чемпионом мира, а также выиграл Летние Азиатские игры.

Вера Туголукова (Кипр, художественная гимнастика)

Туголукова была одной из наиболее многообещающих молодых спортсменок в сверхконкурентной сборной России. В 2022 году в возрасте 14 лет она выиграла юниорский чемпионат России в командном многоборье и упражнениях с обручем.

Вскоре после этого родители Туголуковой забрали ее жить с собой на Кипр (как утверждала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, против воли самой спортсменки). В 2024 году 15-летняя Туголукова выиграла две бронзовых и одну золотую медаль на Кубке Европы.

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