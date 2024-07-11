«Они дают вам случайный билет. Если это билет до Орлеана, то вы едете в Орлеан» Перед Олимпиадой из Парижа вывезли тысячи бездомных мигрантов

Florain Poitout / ABACA / Scanpix / LETA

Власти Франции вывезли около пяти тысяч бездомных мигрантов из Парижа в преддверии Олимпийских игр, которые начнутся 26 июля 2024 года. Людям обещали предоставить жилье и социальную помощь, однако многие из них в итоге оказались на улице в незнакомых им городах, пишет The New York Times.

Мигранты напрямую связывают действия властей с подготовкой к Олимпийским играм. В частности, об этом в разговоре с журналистами заявил Мохамед Ибрагим из Чада, которого выселили из заброшенного цементного завода недалеко от Олимпийской деревни. Он перебрался в пустующее здание, но потом сотрудники полиции посадили его вместе с другими бездомными в автобус и увезли в приют в окрестностях Орлеана.

«Они дают вам случайный билет. Если это билет до Орлеана, то вы едете в Орлеан», — сказал журналистам Умар Аламин из Центральноафриканской республики, который был в том автобусе.

The New York Times также ссылается на письмо правительственного чиновника по вопросам жилья, в котором прямо говорится, что людей вывозят из Парижа перед Играми. Однако власти Франции официально отрицают наличие такой связи. В частности, собеседники издания в правительстве заявили, что речь идет о программе добровольного переселения, которая призвана «смягчить проблему чрезвычайной нехватки жилья в Париже».

Полицейская операция по выселению мигрантов. 17 апреля 2024 года Florain Poitout / ABACA / Scanpix / LETA

В Париже и его пригородах живут около половины всех бездомных во Франции — примерно 100 тысяч человек. Несколько мигрантов заявили журналистам, что у них не было другого выбора, кроме как согласиться на переселение. «Пришли сотрудники полиции. Они окружили нас», — рассказал Умар Аламин.

Оказавшись в других городах, бездомные живут в приютах до трех недель и проходят проверку на предмет соответствия требованиям для предоставления убежища. Те, кто имеет на это право, подают прошение об убежище и остаются в приютах. Остальные — около 60% — не могут претендовать на получение официального статуса. Их либо депортируют, либо они вновь оказывается на улице. Адвокаты, помогающие мигрантам, призывают их не садиться в автобусы во время полицейских рейдов, называя подобные операции «преддверием депортации».

Власти городов, куда вывозят бездомных, заявили журналистам, что с ними программа не согласовывалась. «Нет денег, чтобы разместить всех бездомных в Марселе, но есть деньги, чтобы вывозить бездомных из Парижа?» — задала вопрос заместитель мэра Марселя Одри Гарино.

Ранее о «социальных чистках», проводимых в Париже, сообщила группа французских благотворительных организаций Le Revers de la medaille («Обратная сторона медали»). В своем докладе, опубликованном в июне, она отметила, что с начала 2024 года власти Парижа провели уже 26 операций в палаточных лагерях мигрантов. Для сравнения, за весь 2022 год таких операций было около 30.

Всего, по данным группы, за последний год власти выселили из Парижа более 12,5 тысячи человек, что на 38,5% больше, чем за аналогичный период в 2021–2022 годах. Авторы доклада считают, что Олимпийские игры послужили «ускорителем» для политики, проводимой властями на протяжении последних лет. При этом в докладе отмечается, что люди, столкнувшиеся с выселением, снова оказываются на улице, а волонтеры и социальные работники теряют с ними связь.

Сквот в пригороде Парижа, где жили около 450 мигрантов. 17 апреля 2024 года Florain Poitout / ABACA / Scanpix / LETA

Специальный докладчик ООН Балакришнан Раджагопал в июне призывал власти Парижа попытаться решить все задачи по подготовке города к Олимпиаде, не прибегая к «социальным чисткам». «Изгнание людей из занимаемых ими зданий ради того, чтобы облагородить Париж перед Олимпиадой, ничем не отличается от того, что делали Китай, Индия и многие другие страны перед другими мега-событиями. Как Франция это оправдывает?» — написал он в соцсети Х.