Российские теннисисты проигрывают, а пловец из Франции берет два золота за один день Париж-2024. Суперкоротко о том, что происходит на Олимпиаде

Медали. Китай закрепился на первом месте в медальном зачете — у спортсменов из этой страны уже 11 золотых наград, у французов и японцев — по восемь. США пока серьезно отстают — только шесть золотых, но впереди легкая атлетика, где американцы традиционно выступают лучше всех. Первое золото у Грузии (Лаша Бекаури, дзюдо), у Украины — вторая медаль (Сергей Кулиш, стрельба, серебро).

Россияне. Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вчера проиграли свои матчи — в одиночном разряде больше нет представителей России (в парном остались Мирра Андреева и Диана Шнайдер). Анастасия Кирпичникова, которая с 2023 года выступает за Францию, выиграла серебро в плавании на 1500 метров вольным стилем.

Что еще интересного. Французский пловец Леон Маршан взял два золота за день — сначала он победил на 200 метрах баттерфляем, а всего лишь через два часа — на такой же дистанции брассом. Американка Кэти Ледеки, выигравшая 1500 метров вольным стилем, стала восьмикратной олимпийской чемпионкой — за всю историю только золотых медалей было больше, чем у нее.

Шум вокруг. Рафаэль Надаль вчера выбыл из борьбы в парном разряде (из одиночки он вылетел еще раньше), и теперь все фанаты тенниса гадают — был ли это последний матч 38-летнего испанца в карьере или нет: в последние годы его игра ощутимо ухудшилась, да и перед Олимпиадой сам Надаль намекал, что готов уйти. После поражения по поводу будущего он высказался неопределенно, пообещав объявить об окончательном решении, когда «отдохнет и все спокойно проанализирует».

Чего ждем. Андреева и Шнайдер сегодня днем играют против чемпионок Токио-2020 Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой. После этого финал в многоборье у гимнасток — там Симона Байлз идет за очередными рекордами. Вечером женская плавательная эстафета 4 по 200 вольным стилем.

Фото на обложке: Martin Bernetti / AFP / Scanpix / LETA