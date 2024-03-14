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Владимир Путин. История кандидата в президенты России, который идет на пятый срок Напоминаем: все в рамках закона

Источник: Meduza
Владимир Путин, премьер-министр России, голосует на выборах в Госдуму в декабре 1999 года
Laski Diffusion / Getty Images
  • 1999 год. Владимир Путин — директор ФСБ, и его имени никто не знает. Но президент Борис Ельцин назначает его главой правительства — а потом объявляет своим преемником. В 2000-м Путин выигрывает выборы. Перед этим он обещает «мочить в сортире» террористов. Россия ведет вторую чеченскую войну.
  • Спустя четыре года Путин снова побеждает на выборах. Но потом проблема — на третий срок нельзя — Конституция не позволяет (можно только два срока подряд). Путина просят остаться, но он говорит, что у него «никогда не было такого соблазна».
  • Соблазна нет, но Путин никуда не уходит. Теперь он премьер-министр при президенте Дмитрии Медведеве (Медведева вы знаете по фильму «Он вам не Димон»). Срок прошел — и Медведев предлагает сделать президентом снова Путина. Все в рамках закона — ведь президентом нельзя быть больше двух сроков подряд. А если не подряд — то можно.

Путин всегда — в рамках закона

  • Впереди у Путина еще шесть лет на посту президента — при Медведеве срок полномочий (четыре года) увеличили в полтора раза. В России массовые протесты — да-да, это было возможно.
  • Год 2020-й. Реформа Конституции России — Путин обещал ее не менять. Весь смысл — «обнуление» сроков Путина. Теперь ему можно снова баллотироваться в президенты. Потому что попросили простые люди.

А кто это — «простой человек»?

  • Конституцию поменяли — и значит предыдущие сроки Путина не считаются (ну вы помните, что у него соблазна не было).

Как голосовали за новую Конституцию России. Все было по закону

  • Потом война.
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