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«Матч ТВ» появляется в 2015 году. Придумывают канал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и президент Владимир Путин (он надеется, что «Матч ТВ» сделает спорт популярнее у россиян). Тина Канделаки становится генеральным продюсером, обещает сделать российский аналог и говорит, что «будет строить новую спортивную редакцию с нуля». Чем очень обижает Василия Уткина — тогда он был главным редактором спортивных каналов «НТВ-плюс» (на их базе и запускался «Матч»).

Уткин сначала заявляет, что не собирается работать с Канделаки: «Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина». А потом подписывает с каналом контракт, позже отметив: «Ответственность за свои слова — не то, что делает мужчину мужчиной». Канделаки в свою очередь идет в эфир Comedy Club, где называет Уткина «большим другом и кумиром». А потом путает «Зенит» с «Локомотивом» (это будет повторяться регулярно — с футболистами и даже подчиненными).

Вещание «Матч-ТВ» начинает 1 ноября 2015-го — в день траура из-за , в которой погибли 224 человека. Сразу видно, что на канал выделено очень много денег (общий бюджет запуска неизвестен): ведущие в дорогих костюмах, а корреспонденты ездят в командировки по всему миру. Но уже с начала 2016-го все меняется — многих комментаторов выводят за штат. Тут же очередной скандал с Уткиным — он рассказывает, что его отстранили от работы. По всей видимости, из-за матча, во время которого Уткин заснул и комментировал сквозь сон. В итоге Уткин окончательно уходит с «Матч ТВ». Покидает канал и еще один звездный комментатор — Владимир Стогниенко.

А «Матч» начинает активно бороться с пиратством (и тем, что руководство канала считает пиратством) — например, запрещает спортивным сайтам показывать видео самых интересных моментов матчей. И даже пытается заблокировать Sports.ru. Сайт все обвинения отвергает и указывает, что претензии у канала появились сразу после публикации о том, что Канделаки сильно преувеличивает рейтинги «Матч ТВ». Выясняется, что канал сам цитирует Sports.ru без указания источника — «Матч ТВ» извиняется (правда, юристы канала называют копирование чужих текстов «нормальной практикой в спортивной журналистике»).

Сам канал теряет права на показ некоторых очень статусных турниров — например, чемпионатов Англии и Испании по футболу (пока лицензии были, «Матч ТВ» мог из-за рекламы начать с задержкой даже трансляцию матча «Реал» — «Барселона»). Тина Канделаки тем временем продюсирует комедию о 8 Марта со Стасом Михайловым в главной роли и пилот сериала про порноактеров. «Матч ТВ» открыто рекламирует поправки к Конституции. А комментаторам запрещают говорить в эфире «лайкать», «лузер», «перформанс», «ноунейм» и другие англицизмы (кажется, по прямому указанию Алексея Миллера).

Канал все это время продолжает терять звезд. Например, уходит Нобель Арустамян — из-за интервью с Павлом Мамаевым, в котором футболист много рассказывает про свою личную жизнь (Арустамян подчеркнул, что выход таких материалов противоречит его «профессиональным и этическим ценностям»). В конце концов уходит и Тина Канделаки. Она становится заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова — бывшего главы Роскомнадзора. На новом посту Канделаки будет курировать развлекательные телеканалы, в том числе ТНТ, «Пятницу» и ТВ3. А также продолжит развивать «Матч ТВ». Сама Канделаки свой уход описала так: «Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича [Жарова] — не меньший вызов, чем запуск телеканала „Матч ТВ“ шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены».

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Смотрел «Матч» все эти годы Павел Мерзликин Фото на обложке: Екатерина Кузьмина / РБК / ТАСС