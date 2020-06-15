«Немцы вели в счете, но были внесены поправки». «Матч ТВ» прорекламировал голосование по Конституции победой российских хоккеистов на Олимпиаде

Григорий Дукор / Reuters / Scanpix / LETA

Телеканал «Матч ТВ» начал транслировать видеоролик с призывом принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. В нем говорится, что однажды «поправки» уже помогли России — и это было в финале хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 года.

В ролике подчеркивается, что в финальном матче против сборной Германии у России, которая была безоговорочным фаворитом, . Но в середине третьего периода «были внесены поправки» — и благодаря им команда смогла одержать победу.

«Прими участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Сделай ставку на победу России», — говорится в завершении ролика.

Пользователи интернета в основном негативно отнеслись к ролику. Многие также вспомнили, что в 2018 году сборная России выступала на Олимпиаде .