Тина Канделаки спродюсировала для «Амедиатеки» пилот сериала про порноактеров

Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки по заказу сервиса «Амедиатека» спродюсировала пилотный эпизод сериала про порноактеров. Об этом сообщают «Ведомости».

Сериал посвящен отношениям порноактера и порноактрисы. «В этой истории меня заинтересовал контраст между профессией героев и глубиной, искренностью чувств, которые они испытывают друг к другу», — рассказала Канделаки.

Бюджет пробной серии составил всего миллион рублей, так как проект, по словам Кандалеки, стал экспериментом как для нее, так и для заказчика. Решение о запуске сериала в производство пока не принято, следует из статьи.

Это первый оригинальный сериал для «Амедиатеки», о котором стало известно публично. «Амедиатека» заказала Канделаки съемки пилота еще одного проекта, но его детали неизвестны.