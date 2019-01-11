Netflix купил российский сериал «Лучше, чем люди»

Стриминговый сервис Netflix купил права на показ российского сериала , снятого сервисом Start и Первым каналом. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, сумма сделки составила один миллион долларов, что позволяет считать ее крупнейшей для российских сериалов. Предполагается, что сериал переведут на 25 языков.

«Лучше, чем люди» первым из российских сериалов будет показан под брендом Netflix Original. «Статус Netflix Original обеспечивает масштабное промо премьер, благодаря чему мы верим, что отечественный контент могут увидеть миллионы зрителей по всему миру», — заявил генеральный продюсер сериала Эдуард Илоян.