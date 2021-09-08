Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ». Теперь она заместитель гендиректора «Газпром-медиа»

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Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ», который занимала с момента запуска телеканала в 2015 году.

Канделаки стала заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа», в который входит «Матч ТВ». Как пишет в своем телеграм-канале журналист Ксения Болецкая, на новом посту Канделаки будет курировать развлекательные телеканалы холдинга, в том числе ТНТ, «Пятницу» и ТВ3.

Сама Канделаки так прокомментировала кадровые перестановки:

Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича [Жарова — гендиректора «Газпром-медиа» — прим. «Медузы»] — не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены.

Новым генеральным продюсером «Матч ТВ» станет Александр Тащин, занимающий в настоящий момент должность главного редактора телеканала.

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