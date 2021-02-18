«То, что там происходило, можно описать двумя словами: коллапс и хаос» Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов рассказал о спецприемнике в Сахарово. Краткий пересказ

То, что происходило в , можно описать двумя словами: коллапс и хаос. Я приехал туда в два часа ночи. Хорошо, что взял с собой подушку. У меня должны были сразу забрать телефон, шнурки, документы и другие вещи — и выдать их перед освобождением. Но с изъятием вещей была неразбериха. Телефон у меня отобрали только через четыре дня. Шнурки отбирали дважды, но я оба раза забирал их назад. И таких, как я, была половина. А при освобождении многие не могли найти свои вещи; у одного парня пропал ноутбук. Сначала я сидел в нормальной камере, а потом меня перевели в другую — двухместную, где было восемь батарей. Я зашел туда как будто в сауну. Мой сокамерник, либертарианец из Красноярска Глеб Марьясов, ходил в одних трусах. Он шесть дней жаловался на жару, но никто не реагировал. Только после того, как у меня давление повысилось до 178 / 118, а у него — до 155 / 110, в камере открыли второе окно (хотя до этого убеждали, что оно не открывается). Еда в Сахарово сносная, свет — плохой: днем его не хватало для чтения, а по ночам включали яркое белое освещение. Между камерами «шуба», чтобы нельзя было перестукиваться. Нам отказывались выдавать наши телефоны для звонков — предлагали вместо этого вставлять наши сим-карты в телефоны, которые были в спецприемнике. Но многие сим-карты не подходили по размеру. Мы попросили привезти нам новые симки и тогда смогли звонить. Лекарств в медчасти не очень много. А еще я порадовался, что сделал прививку от коронавируса: когда сидишь в помещении на 15 человек, и несколько из них кашляют… Прогулки были короче, чем положено; однажды нас вернули в камеры уже через 15 минут. Вместе с нами в спецприемнике были и иностранцы. Их держали отдельно, но я встретил нигерийца, сенегальца, кубинца, а еще парня из ДРК, который сидит в Сахарово почти два года. Среди арестованных из-за митингов, по моим подсчетам, было 10-15% случайных людей. Я за время ареста много чего пропустил — например, Clubhouse и биониклов.

Сергей Смирнов рассказал об условиях в спецприемнике в Сахарово в разговоре с журналисткой Елизаветой Нестеровой. Полностью их беседу можно послушать здесь.

Пересказала Ольга Корелина