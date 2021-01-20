Как будет проходить инаугурация Джо Байдена — первая в истории США, где охраны больше, чем зрителей. Максимально коротко
Инаугурация 46-го президента Джо Байдена и 49-го вице-президента США Камалы Харрис начнется в Вашингтоне около полудня. В традиционной церемонии много изменений — из-за коронавируса и возможных массовых беспорядков. Число посетителей строго ограничено: каждый член Конгресса может пригласить по одному гостю. Как обычно и бывает, инаугурацию посетят прошлые президенты — Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама. Не приедут Джимми Картер (из-за преклонного возраста) и Дональд Трамп (он просто не хочет, хотя тем самым он грубо нарушает традицию). Всего в зону оцепления попадут не более трех тысяч человек — это будет самая камерная церемония инаугурации со времен четвертого срока Франклина Рузвельта. Вместо простых зрителей, обычно собирающихся на Национальной аллее от мемориала Линкольна до Капитолия, установили 200 тысяч флагов США — они символизируют отсутствующих посетителей и напоминают об американцах, умерших от ковида. Меры безопасности беспрецедентные: в Вашингтон переброшены более 25 тысяч бойцов Национальной гвардии, центральные районы перекрыты, станции метро там не работают. Церемония принесения присяги пройдет на западном крыльце Капитолия, где она проводится с 1981 года, затем парад проводит президента и вице-президента в их резиденцию в Белом доме по Пенсильвания-авеню. Гимн США на церемонии споет Леди Гага, после нее выступит Дженнифер Лопес. Праздничный концерт пройдет в виртуальном формате.
Фото в анонсе: Brandon Bell / Reuters / Scanpix / LETA