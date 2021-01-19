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Тысячи людей не смогут прийти на инаугурацию Джо Байдена из-за пандемии. В их честь в Вашингтоне установили тысячи флагов. Фотография
11:33, 19 января 2021
Источник: Meduza
20 января в США пройдет инаугурация нового президента Джо Байдена. Перед церемонией на Национальной аллее в Вашингтоне
установили
почти 200 тысяч американских флагов. Они символизируют жителей США, которые
умерли
во время пандемии коронавируса, а также тех людей, которые из-за карантинных мер не смогут принять участие в инаугурации или понаблюдать за ней вживую.
Ожидается
, что на церемонии Байдена будут присутствовать около тысячи человек, тогда как в предыдущие годы между членами Конгресса распределяли до 200 тысяч билетов для их избирателей.
Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA
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