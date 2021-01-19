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Тысячи людей не смогут прийти на инаугурацию Джо Байдена из-за пандемии. В их честь в Вашингтоне установили тысячи флагов. Фотография

Источник: Meduza
20 января в США пройдет инаугурация нового президента Джо Байдена. Перед церемонией на Национальной аллее в Вашингтоне <a href="https://www.huffpost.com/entry/biden-inauguration-national-mall-flags_n_60064bfac5b62c0057bfb044" target="_blank">установили</a> почти 200 тысяч американских флагов. Они символизируют жителей США, которые <a href="https://coronavirus.jhu.edu/map.html" target="_blank">умерли</a> во время пандемии коронавируса, а также тех людей, которые из-за карантинных мер не смогут принять участие в инаугурации или понаблюдать за ней вживую. <a href="https://bronx.news12.com/8-ways-the-presidential-inauguration-will-be-different-due-to-covid-19-restrictions" target="_blank">Ожидается</a>, что на церемонии Байдена будут присутствовать около тысячи человек, тогда как в предыдущие годы между членами Конгресса распределяли до 200 тысяч билетов для их избирателей.
20 января в США пройдет инаугурация нового президента Джо Байдена. Перед церемонией на Национальной аллее в Вашингтоне установили почти 200 тысяч американских флагов. Они символизируют жителей США, которые умерли во время пандемии коронавируса, а также тех людей, которые из-за карантинных мер не смогут принять участие в инаугурации или понаблюдать за ней вживую. Ожидается, что на церемонии Байдена будут присутствовать около тысячи человек, тогда как в предыдущие годы между членами Конгресса распределяли до 200 тысяч билетов для их избирателей.
Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA