Премьер-министр Японии летит в Москву обсуждать Курилы. Как к этому готовят российских телезрителей

22 января президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят вопрос о принадлежности Курильских островов. В Токио намекают, что согласны на мирный договор в обмен на два острова из четырех. Москва настаивает, что об условиях договора говорить рано. Вот пересказ того, как накануне переговоров тему Курил освещают в итоговых и аналитических передачах на российских телеканалах (прямые цитаты даны в кавычках, фактчек — в сноске).

«Японцы опять за свое!» Курилы — наша земля, их суверенитет не обсуждается. «Эти острова Советский Союз честно завоевал». Мы и правда хотим, чтобы Токио признал итоги войны, тогда мы подумаем, передать ли им два острова в качестве дружеского жеста. Как вариант: пусть они сейчас начнут потихоньку осваивать Шикотан и Хабомаи, а потом посмотрим (в ответ крик ведущей: «Это наши каменные пустыни, и мы их будем осваивать!»). Сейчас Россия и Япония не друзья, мы по разные стороны баррикад, потому что они поддерживают санкции. У нас уже установился «курильский консенсус» (по аналогии с «крымским консенсусом») — передачи островов, по всей стране протесты. Мы просто можем дождаться, пока Япония не откажется от претензий. «С начала 90-х японцы на Курилах все время что-то дарили или строили». Последние 15 лет мы подарков не принимаем, а Курилы стали нашей точкой роста. Они не изолированы от России (хотя для въезда нужен пропуск от пограничников), в них вкладывают миллиарды, строят школы и поликлиники. Токио в ответ заявляет протест на каждый построенный дом, а японские суда постоянно нарушают границу. Нам недостаточно слов Абэ, что после получения островов Япония не разместит там американское оружие. «Мы уже однажды поверили на слово тем, кто обещал не расширять НАТО на восток. Хватит».

Источники: «Вести недели», «Итоги недели», «60 минут».

Михаил Зеленский Фото в анонсе: «Россия 24» / Youtube