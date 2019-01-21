Kyodo: Токио готов заключить с РФ мирный договор в обмен на два южно-курильских острова. До этого Япония требовала вернуть все четыре

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ изучает возможность подписать мирный договор с Россией в обмен на возвращение его стране малых — Шикотана и группы Хабомаи. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Соответствующее заявление может быть сделано по итогам переговоров Абэ с Владимиром Путиным 22 января в Москве. Дальнейшие попытки добиться от России возвращения всех четырех островов, включая Кунашир и Итуруп, кажутся премьеру нереалистичными.

Советский Союз присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не подписан.

16 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что требование Японии вернуть Южные Курилы противоречат уставу ООН.