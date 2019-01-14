Власти Москвы согласовали митинг «Левого фронта» против передачи Курил Японии

Мэрия Москвы согласовала проведение акции против передачи Курильских островов Японии. Мероприятие пройдет на Суворовской площади 20 января.

Как рассказал координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, изначально проводить митинги намеревались сразу несколько организаций, однако в итоге акция будет совместной. Заявленное число ее участников — до тысячи человек.

22 января в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ. На ней, как ожидается, будут рассмотрен вопрос о Курильских островах.

В ноябре Россия и Япония пообещали ускорить заключение мирного договора на основе советско-японской . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что это не предусматривает автоматической передачи островов Японии.