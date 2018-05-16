Роскомнадзор уже месяц пытается заблокировать Telegram. Вот как идет борьба Максимально коротко

С 16 апреля были заблокированы миллионы IP-адресов Google, Amazon и других хостинг-провайдеров (часть из них потом разблокировали). Из-за массовых блокировок с перебоями начали работать онлайн-игры, сервисы на консоли PlayStation и ресурсы, необходимые ученым. Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову приходится общаться с журналистами через ICQ. Следственный комитет завел канал в TamTam, но продолжает писать в телеграме — подписчиков в десять раз больше. Мессенджером пользуется даже глава Роскомнадзора Александр Жаров и другие чиновники. Падение просмотров телеграм-каналов — около 15%, это в пределах нормы для майских праздников. У большинства россиян мессенджер продолжает работать. Подписывайтесь на «Медузу».