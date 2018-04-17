Российские пользователи популярных онлайн-игр пожаловались на проблемы с подключением

Пользователи нескольких популярных онлайн-игр пожаловались на проблемы с подключением на фоне блокировок миллионов IP-адресов Amazon и Google в России.

О проблемах сообщается в официальных сообществах PlayerUnknownʼs Battlegrounds, Fortnite, World of Warships Blitz; о проблемах также сообщили пользователи игр Guild Wars 2, Splatoon 2 и цифрового магазина для Nintendo Switch. Пользователи EVE Online жаловались, что в игре не работают чаты.

В сообществе PlayerUnknownʼs Battlegrounds, в частности, связали неполадки с блокировками IP-адресов.

Кроме того, пользователи сообщили, что в России перестал открываться поисковик DuckDuckGo (известен тем, что не отслеживает активность пользователей). В работе корпоративного мессенджера Slack были перебои.