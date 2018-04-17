Сможете все заблокировать? Представьте, что вы устроились в Роскомнадзор: тест «Медузы»

После решения Таганского суда Москвы, который 13 апреля принял решение о блокировке Telegram, глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил свою работу с ведением боевых действий. И действительно, через три дня ведомство Жарова начало полномасштабную кампанию против интернета: в реестре запрещенных сайтов оказались миллионы IP-адресов Google и Amazon. Чтобы хоть немного понять логику военных действий, «Медуза» предлагает читателям сдать импровизированный экзамен в Роскомнадзор. Заблокируйте все, что видите!