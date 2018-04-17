«Первая блокировка попала в Google, вторая в Viber угодила»: в соцсетях продолжают издеваться над Роскомнадзором
Роскомнадзор 16 апреля начал рассылать провайдерам требования о блокировке Telegram. В реестр запрещенных сайтов ведомство добавило не только IP-адреса серверов самого мессенджера, но и миллионы адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок.
Из-за массовых блокировок начались сбои в работе российских сайтов и онлайн-магазинов; пользователи соцсетей также сообщали, что в сети магазинов «Дикси» не работают кассы, а в «Бургер Кинге» нельзя расплатиться картой.
Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работать. У большинства пользователей приложение доступно без прокси-серверов и VPN. Поэтому в твиттере шутят про беспомощность Роскомнадзора и надеются, что ведомство не заблокирует для россиян весь интернет.
невозможно уже 😂 pic.twitter.com/2tnm94eAG0— NΞGΛBΞΛT (@Beat_m) April 17, 2018
April 17, 2018
Жаров: мы обладаем самыми современными средствами коммуникаций и имеем доступ к последним известным технологиям pic.twitter.com/MEJQ1xmouq— Метапатриарх (@QuodLicetIovi) April 16, 2018
Выплюнув айпишник на бетон, дальше в амазон... Там уже о своём, телеграм забыли— viktor hugo (@serezha_bukov) April 17, 2018
Идея для публичного мероприятия: придти сегодня к офису Роскомнадзора и приемной ФСБ, всем вместе показывать на них пальцами и просто смеяться— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) April 17, 2018
April 16, 2018
April 17, 2018
April 17, 2018
Если у вас что-то в интернете перестало работать, не удивляйтесь – РКН осуществляет блокировку телеграм точечными ударами.— Сергей Д (@sd0107) April 17, 2018
Вот так: pic.twitter.com/orDcE5bBdd
Роскомнадзор пытается заблокировать телеграм pic.twitter.com/QsE5gTyLmP— Vadim Kraev (@Not_purum) April 17, 2018
Днем 17 апреля неполадки начались и в работе сайта Роскомнадзора. Пресс-служба ведомства рассказала «Интерфаксу», что сайт подвергся DDOS-атакам, которые были «успешно отражены». На момент написания материала сайт ведомства был недоступен.
Наконец-то себя заблокировали pic.twitter.com/QzWR5qpWgV— #MDK (@mudakoff) April 17, 2018
А основатель Telegram Павел Дуров представил свою версию логотипа Роскомнадзора.
Павел Дуров опубликовал свою версию эмблемы Роскомнадзора. Что-то напоминает pic.twitter.com/25A5JkDoWP— TJ (@tjournal) April 17, 2018
Также Дуров представил набор стикеров «Resistance Dog» с символом «Цифрового сопротивления».