шапито

«Первая блокировка попала в Google, вторая в Viber угодила»: в соцсетях продолжают издеваться над Роскомнадзором

Meduza
13:48, 17 апреля 2018

Роскомнадзор 16 апреля начал рассылать провайдерам требования о блокировке Telegram. В реестр запрещенных сайтов ведомство добавило не только IP-адреса серверов самого мессенджера, но и миллионы адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок.

Из-за массовых блокировок начались сбои в работе российских сайтов и онлайн-магазинов; пользователи соцсетей также сообщали, что в сети магазинов «Дикси» не работают кассы, а в «Бургер Кинге» нельзя расплатиться картой.

Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работать. У большинства пользователей приложение доступно без прокси-серверов и VPN. Поэтому в твиттере шутят про беспомощность Роскомнадзора и надеются, что ведомство не заблокирует для россиян весь интернет.

Переделанный текст песни «Биография» группы Кровосток

Днем 17 апреля неполадки начались и в работе сайта Роскомнадзора. Пресс-служба ведомства рассказала «Интерфаксу», что сайт подвергся DDOS-атакам, которые были «успешно отражены». На момент написания материала сайт ведомства был недоступен.

А основатель Telegram Павел Дуров представил свою версию логотипа Роскомнадзора.

Также Дуров представил набор стикеров «Resistance Dog» с символом «Цифрового сопротивления».

Роскомнадзор против Telegram

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Сколько адресов заблокировал Роскомнадзор для ограничения доступа к Telegram. График

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы