«Первая блокировка попала в Google, вторая в Viber угодила»: в соцсетях продолжают издеваться над Роскомнадзором

Роскомнадзор 16 апреля начал рассылать провайдерам требования о блокировке Telegram. В реестр запрещенных сайтов ведомство добавило не только IP-адреса серверов самого мессенджера, но и миллионы адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок.

Из-за массовых блокировок начались сбои в работе российских сайтов и онлайн-магазинов; пользователи соцсетей также сообщали, что в сети магазинов «Дикси» не работают кассы, а в «Бургер Кинге» нельзя расплатиться картой.

Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работать. У большинства пользователей приложение доступно без прокси-серверов и VPN. Поэтому в твиттере шутят про беспомощность Роскомнадзора и надеются, что ведомство не заблокирует для россиян весь интернет.

op pic.twitter.com/WhwgfY79J3 — קאץ משיח kats mshikh (@entropychaos) April 17, 2018

Жаров: мы обладаем самыми современными средствами коммуникаций и имеем доступ к последним известным технологиям pic.twitter.com/MEJQ1xmouq — Метапатриарх (@QuodLicetIovi) April 16, 2018

Выплюнув айпишник на бетон, дальше в амазон... Там уже о своём, телеграм забыли — viktor hugo (@serezha_bukov) April 17, 2018

Идея для публичного мероприятия: придти сегодня к офису Роскомнадзора и приемной ФСБ, всем вместе показывать на них пальцами и просто смеяться — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) April 17, 2018

Если у вас что-то в интернете перестало работать, не удивляйтесь – РКН осуществляет блокировку телеграм точечными ударами.

Вот так: pic.twitter.com/orDcE5bBdd — Сергей Д (@sd0107) April 17, 2018

Роскомнадзор пытается заблокировать телеграм pic.twitter.com/QsE5gTyLmP — Vadim Kraev (@Not_purum) April 17, 2018

Днем 17 апреля неполадки начались и в работе сайта Роскомнадзора. Пресс-служба ведомства рассказала «Интерфаксу», что сайт подвергся DDOS-атакам, которые были «успешно отражены». На момент написания материала сайт ведомства был недоступен.

А основатель Telegram Павел Дуров представил свою версию логотипа Роскомнадзора.

Павел Дуров опубликовал свою версию эмблемы Роскомнадзора. Что-то напоминает pic.twitter.com/25A5JkDoWP — TJ (@tjournal) April 17, 2018

Также Дуров представил набор стикеров «Resistance Dog» с символом «Цифрового сопротивления».