Роскомнадзор: мы предупредили Amazon и Google, что блокируем их из-за Telegram

Интерфакс
12:38, 17 апреля 2018
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Роскомнадзор отправил в Amazon и Google уведомления, что их IP-адреса массово блокируются из-за ограничения доступа к Telegram. Об этом 17 апреля рассказал глава ведомства Александр Жаров.

Жаров пояснил, что всего блокируется 18 подсетей западных облачных сервисов. Количество блокируемых IP-адресов он не назвал. Роскомнадзор ждет, что Amazon и Google «ответят на запросы». Какого ответа ожидает ведомство, он не уточнил.

По данным из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, заблокированы более 16 миллионов адресов.

Ранее в Роскомнадзоре подтвердили, что блокируют облачные сервисы, адреса которых Telegram использует для обхода ограничений.
Telegram был заблокирован 16 апреля после отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Блокировка Telegram

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Сколько адресов заблокировал Роскомнадзор для ограничения доступа к Telegram. График

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