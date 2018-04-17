Роскомнадзор: мы предупредили Amazon и Google, что блокируем их из-за Telegram

Роскомнадзор отправил в Amazon и Google уведомления, что их IP-адреса массово блокируются из-за ограничения доступа к Telegram. Об этом 17 апреля рассказал глава ведомства Александр Жаров.

Жаров пояснил, что всего блокируется 18 подсетей западных облачных сервисов. Количество блокируемых IP-адресов он не назвал. Роскомнадзор ждет, что Amazon и Google «ответят на запросы». Какого ответа ожидает ведомство, он не уточнил.

По данным из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, заблокированы более 16 миллионов адресов.