Сколько адресов заблокировал Роскомнадзор для ограничения доступа к Telegram. График

Утром 16 апреля Роскомнадзор начал рассылать провайдерам требования о блокировке Telegram. Сначала ведомство требовало прекратить доступ только к IP-адресам серверов самого мессенджера. Но затем в реестр запрещенных сайтов добавили сотни тысяч адресов облачного сервиса Amazon, который Telegram использовал для обхода блокировок. К ним добавился миллион адресов сервиса Google. Для отслеживания количества заблокированных адресов создан специальный сайт. Подробнее о последствиях масштабной блокировки читайте тут. Эта картинка будет обновляться.



