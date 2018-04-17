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Сколько адресов заблокировал Роскомнадзор для ограничения доступа к Telegram. График

Meduza
07:52, 17 апреля 2018

Утром 16 апреля Роскомнадзор начал рассылать провайдерам требования о блокировке Telegram. Сначала ведомство требовало прекратить доступ только к IP-адресам серверов самого мессенджера. Но затем в реестр запрещенных сайтов добавили сотни тысяч адресов облачного сервиса Amazon, который Telegram использовал для обхода блокировок. К ним добавился миллион адресов сервиса Google. Для отслеживания количества заблокированных адресов создан специальный сайт. Подробнее о последствиях масштабной блокировки читайте тут. Эта картинка будет обновляться.


Фото в анонсе: BigTunaOnline / Shutterstock

новости

Сколько адресов заблокировал Роскомнадзор для ограничения доступа к Telegram. График

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