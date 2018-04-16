Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку мессенджера на территории России антиконституционной и пообещал, что продолжит отстаивать право на тайну переписки россиян. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его мнению, блокировка Telegram не позволит снизить террористическую угрозу в России, поскольку экстремисты будут и дальше пользоваться зашифрованными каналами связи в других мессенджерах или через VPN.

При этом национальная безопасность страны понизится, поскольку часть личных данных россиян перейдет в контролируемые США WhatsApp и Facebook, считает Дуров.