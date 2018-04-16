«Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится». Павел Дуров — о блокировке Telegram

Павел Дуров
12:38, 16 апреля 2018
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Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку мессенджера на территории России антиконституционной и пообещал, что продолжит отстаивать право на тайну переписки россиян. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его мнению, блокировка Telegram не позволит снизить террористическую угрозу в России, поскольку экстремисты будут и дальше пользоваться зашифрованными каналами связи в других мессенджерах или через VPN.

При этом национальная безопасность страны понизится, поскольку часть личных данных россиян перейдет в контролируемые США WhatsApp и Facebook, считает Дуров.

Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен.

Павел Дуров
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Поводом для иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
16 апреля российские провайдеры начали ограничивать доступ к Telegram по требованию Роскомнадзора.
Павел Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий от пользователей.

Блокировка Telegram

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