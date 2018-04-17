«Говорит Москва»: российские чиновники продолжают заходить в Telegram после блокировки

Говорит Москва
19:53, 17 апреля 2018
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Несколько российских чиновников и депутатов, которые комментировали ситуацию с блокировкой Telegram, продолжают заходить в мессенджер после формального ограничения к нему доступа. На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заходил в Telegram в 19:31. После решения о блокировке мессенджера он установил себе ICQ; приглашения журналистам на его конференц-коллы теперь также рассылаются через эту программу.

Замминистра связи Алексей Волин заходил в мессенджер 17 апреля в 16:59. Волин говорил, что блокировка Telegram «не приведет ни к каким потрясениям на пользовательском рынке», поскольку одни сменят мессенджер, а другие смогут обойти блокировку; при этом ранее он, в связи с запретом российских сайтов на Украине, называл блокировки популярных ресурсов «дискредитацией власти».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказывал журналистам, что как пользователь расстроен решением о блокировке Telegram, но напоминал всем о необходимости соблюдать закон. Он заходил в мессенджер сегодня в 13:41. Аккаунт бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского был активен вчера в 19:16. Ампелонский сейчас находится под домашним арестом и ему запрещено пользоваться интернетом.

Говорит Москва
Telegram блокируется в России с 16 апреля. Роскомнадзор попросил суд санкционировать блокировку из-за отказа мессенджера выдать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Telegram использует встроенные методы обхода блокировок — у многих пользователей приложение продолжает работать без VPN и других внешних способов.
В попытках закрыть доступ к мессенджеру Роскомнадзор 16-17 апреля заблокировал более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, которые использует Telegram для обхода блокировок. После этого пользователи разных сервисов, также использующих эти адреса, стали жаловаться на сбои в их работе.

Блокировка Telegram

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Сколько адресов заблокировал Роскомнадзор для ограничения доступа к Telegram. График

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