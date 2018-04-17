«Говорит Москва»: российские чиновники продолжают заходить в Telegram после блокировки

Несколько российских чиновников и депутатов, которые комментировали ситуацию с блокировкой Telegram, продолжают заходить в мессенджер после формального ограничения к нему доступа. На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заходил в Telegram в 19:31. После решения о блокировке мессенджера он установил себе ICQ; приглашения журналистам на его конференц-коллы теперь также рассылаются через эту программу.

Замминистра связи Алексей Волин заходил в мессенджер 17 апреля в 16:59. Волин говорил, что блокировка Telegram «не приведет ни к каким потрясениям на пользовательском рынке», поскольку одни сменят мессенджер, а другие смогут обойти блокировку; при этом ранее он, в связи с запретом российских сайтов на Украине, называл блокировки популярных ресурсов «дискредитацией власти».