«Говорит Москва»: российские чиновники продолжают заходить в Telegram после блокировки
Несколько российских чиновников и депутатов, которые комментировали ситуацию с блокировкой Telegram, продолжают заходить в мессенджер после формального ограничения к нему доступа. На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».
В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заходил в Telegram в 19:31. После решения о блокировке мессенджера он установил себе ICQ; приглашения журналистам на его конференц-коллы теперь также рассылаются через эту программу.
Замминистра связи Алексей Волин заходил в мессенджер 17 апреля в 16:59. Волин говорил, что блокировка Telegram «не приведет ни к каким потрясениям на пользовательском рынке», поскольку одни сменят мессенджер, а другие смогут обойти блокировку; при этом ранее он, в связи с запретом российских сайтов на Украине, называл блокировки популярных ресурсов «дискредитацией власти».
Чиновники и депутаты продолжили пользоваться Telegram после его блокировки https://t.co/csZZE4MBK5 pic.twitter.com/6wbSQrofQ5— #говоритмосква (@govoritmsk) April 17, 2018
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказывал журналистам, что как пользователь расстроен решением о блокировке Telegram, но напоминал всем о необходимости соблюдать закон. Он заходил в мессенджер сегодня в 13:41. Аккаунт бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского был активен вчера в 19:16. Ампелонский сейчас находится под домашним арестом и ему запрещено пользоваться интернетом.