Ректор ИТМО предупредил советника Путина: из-за Роскомнадзора университет не выполнит поручение президента
Ректор петербургского университета ИТМО Владимир Васильев предупредил, что из-за действий Роскомнадзора, который блокирует доступ к научным ресурсам, вуз не сможет выполнить поручение президента России Владимира Путина в рамках государственной программы поддержки крупнейших университетов.
Васильев обратился с письмом к советнику президента по развитию интернета Герману Клименко. В нем говорится, что университет «в скором времени будет не в состоянии достигнуть показателей эффективности», заложенных в программе.
По словам ректора ИТМО, массовая блокировка IP-адресов, которую начал Роскомнадзор в попытках заблокировать мессенджер Telegram, вызвала целый ряд проблем для ученых и преподавателей:
- ученые не могут получить доступ к полным текстам статей в международных научных журналах;
- популярный онлайн-курс университета «Как побеждать на олимпиадах по программированию: секреты чемпионов» не работает уже неделю;
- затруднена совместная работа с документами по международным исследовательским проектам.
Помимо программы поддержки крупнейших университетов, Васильев упоминает в письме два указа Путина о развитии науки в России, а также послания президента Федеральному собранию. Ректор отмечает, что президент страны и члены правительства «говорят о стратегической важности развития науки и технологий (в первую очередь информационных), повышения глобальной конкурентоспособности российских научно-образовательных центров, экспорта российского образования».
«Меры, принимаемые Роскомнадзором в отношении Telegram, грозят привести к тому, что университет ИТМО, один из ведущих российских вузов в области информационных технологий, и другие передовые научно-образовательные центры страны не смогут выполнить задачи, поставленные перед ними президентом России и правительством РФ», — говорится в письме ректора.