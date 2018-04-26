Ректор ИТМО предупредил советника Путина: из-за Роскомнадзора университет не выполнит поручение президента

ИТМО
15:29, 26 апреля 2018
Надежный источник

Ректор петербургского университета ИТМО Владимир Васильев предупредил, что из-за действий Роскомнадзора, который блокирует доступ к научным ресурсам, вуз не сможет выполнить поручение президента России Владимира Путина в рамках государственной программы поддержки крупнейших университетов.

Васильев обратился с письмом к советнику президента по развитию интернета Герману Клименко. В нем говорится, что университет «в скором времени будет не в состоянии достигнуть показателей эффективности», заложенных в программе.

По словам ректора ИТМО, массовая блокировка IP-адресов, которую начал Роскомнадзор в попытках заблокировать мессенджер Telegram, вызвала целый ряд проблем для ученых и преподавателей:

  • ученые не могут получить доступ к полным текстам статей в международных научных журналах;
  • популярный онлайн-курс университета «Как побеждать на олимпиадах по программированию: секреты чемпионов» не работает уже неделю;
  • затруднена совместная работа с документами по международным исследовательским проектам.

Помимо программы поддержки крупнейших университетов, Васильев упоминает в письме два указа Путина о развитии науки в России, а также послания президента Федеральному собранию. Ректор отмечает, что президент страны и члены правительства «говорят о стратегической важности развития науки и технологий (в первую очередь информационных), повышения глобальной конкурентоспособности российских научно-образовательных центров, экспорта российского образования».

«Меры, принимаемые Роскомнадзором в отношении Telegram, грозят привести к тому, что университет ИТМО, один из ведущих российских вузов в области информационных технологий, и другие передовые научно-образовательные центры страны не смогут выполнить задачи, поставленные перед ними президентом России и правительством РФ», — говорится в письме ректора.

ИТМО
В попытке закрыть доступ к Telegram Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, в результате чего пострадали десятки сайтов и сервисов. В их числе оказались ресурсы, необходимые для научной работы.
25 апреля с требованием восстановить доступ к научным ресурсам выступили независимое Общество научных работников и совет по науке при министерстве образования и науки. «Срыв научной работы во всей стране — слишком высокая цена за неуклюжую попытку исполнения судебного решения в отношении одной компании», — говорится в заявлении совета.

Роскомнадзор против интернета

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Вице-премьер Дворкович ответил на вопрос об убытках компаний из-за блокировки Telegram. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Копать или бухать. Как живет поселок в Забайкалье, стоящий на заброшенных золотых шахтах
30 минут
Сборник

Наши партнерские материалы