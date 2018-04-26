Ректор ИТМО предупредил советника Путина: из-за Роскомнадзора университет не выполнит поручение президента

Ректор петербургского университета ИТМО Владимир Васильев предупредил, что из-за действий Роскомнадзора, который блокирует доступ к научным ресурсам, вуз не сможет выполнить поручение президента России Владимира Путина в рамках государственной программы поддержки крупнейших университетов.

Васильев обратился с письмом к советнику президента по развитию интернета Герману Клименко. В нем говорится, что университет «в скором времени будет не в состоянии достигнуть показателей эффективности», заложенных в программе.

По словам ректора ИТМО, массовая блокировка IP-адресов, которую начал Роскомнадзор в попытках заблокировать мессенджер Telegram, вызвала целый ряд проблем для ученых и преподавателей:

ученые не могут получить доступ к полным текстам статей в международных научных журналах;

популярный онлайн-курс университета «Как побеждать на олимпиадах по программированию: секреты чемпионов» не работает уже неделю;

затруднена совместная работа с документами по международным исследовательским проектам.

Помимо программы поддержки крупнейших университетов, Васильев упоминает в письме два указа Путина о развитии науки в России, а также послания президента Федеральному собранию. Ректор отмечает, что президент страны и члены правительства «говорят о стратегической важности развития науки и технологий (в первую очередь информационных), повышения глобальной конкурентоспособности российских научно-образовательных центров, экспорта российского образования».