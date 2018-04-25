Совет при Минобрнауки потребовал восстановить доступ к научным ресурсам, заблокированным из-за Роскомнадзора

Совет по науке при Минобрнауки
20:17, 25 апреля 2018
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Совет по науке при Минобрнауки опубликовал заявление с требованием восстановить доступ к научным интернет-ресурам, которые оказались заблокированы в результате попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram.

Совет перечислил более десятка таких сайтов и онлайн-сервисов, «крайне важных для научной работы». «Серьезнейший ущерб» работе ученых наносят, в частности, перебои с доступом к ресурсу идентификации научных статей dx.doi.org, без которого невозможна полноценная научная работа, говорят ученые.

«Совет считает, что именно Роскомнадзор, а не конкретные Интернет-провайдеры, несет всю полноту ответственности за сложившуюся ситуацию. <…> Срыв научной работы во всей стране — слишком высокая цена за неуклюжую попытку исполнения судебного решения в отношении одной компании», — сказано в заявлении.

Совет обращает внимание руководящих органов и технических исполнителей, отвечающих за блокировку, на в высшей степени негативные последствия обсуждаемых действий. Они ставят под угрозу выполнение государственного задания в области научной и научно-технической деятельности, качественную экспертизу, да и всю научную деятельность в России.

Совет по науке при Минобрнауки
Ранее независимое Общество научных работников призвало премьер-министра Дмитрия Медведева «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора».
Попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram привели к нарушению доступа в России к десяткам ресурсов, которые использовали заблокированные ведомством IP-адреса. При этом доступ к самому мессенджеру у большинства российских пользователей сохраняется.
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