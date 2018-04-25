Общество научных работников попросило Медведева «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора»

(ОНР) опубликовало обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с требованием «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора», из-за попыток которого заблокировать Telegram в России оказались недоступны «множество научных и образовательных интернет-ресурсов».

В частности, российские ученые лишились доступа к «специализированной сети научных контактов ResearchGate, к архивам научных журналов крупнейшего издательства Wiley, к центральному репозиторию библиотек Java, сайту журнала Science, поисковой системе Google».

«Научные и образовательные сервисы, доступ к которым был нарушен Роскомнадзором, соблюдали законодательство РФ и не были запрещены судом. Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании», — заявили ученые.