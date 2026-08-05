Трамп (снова) заявил, что Ормузский пролив «очень скоро» будет открыт. А если нет, то США (снова) нанесут «сильный удар» по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители его администрации провели «очень хорошие переговоры» с Ираном 4 августа. Встреча, сообщает Reuters, продолжалась несколько часов. Возобновление этих переговоров ранее анонсировал сам Трамп.

Лидер США в очередной раз пообещал прогресс в переговорах, в частности по Ормузскому проливу. «Пролив будет открыт очень скоро, иначе они [Иран] получат очень сильный удар», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам источников Axios, США, Иран и Оман близки к заключению промежуточного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Вашингтон, по данным издания, собирается объявить об этом 5 августа.

Собеседники Axios утверждают, что это соглашение направлено на возобновление режима прекращения огня и переговоров по ядерной сделке между США и Ираном. Сам документ предполагает, что все суда, которые идут через Ормузский пролив в Персидский, будут следовать по северному маршруту через территориальные воды Ирана. Исходящий трафик в сторону Аравийского моря будет идти по южному маршруту через воды Омана.

В свою очередь иранские государственные СМИ сообщают, что соглашение по Ормузскому проливу может быть отложено до тех пор, пока США не прекратят угрожать Ирану.

Дональд Трамп неоднократно обещал достичь прогресса в переговорах с Ираном, с которым США и Израиль воюют с февраля. Президент США также не раз грозился нанести мощные удары по противнику, если Тегеран не согласится на сделку. Переговоры до сих пор не привели к прекращению боевых действий.

В конце июля — начале августа США приостановили бомбардировки Ирана. Трамп объяснял, что такое решение было принято на фоне прогресса в переговорах через посредников.

При этом американские СМИ утверждают, что причина отказа от ударов заключается в том, что США израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет. Речь идет в том числе о снарядах для американских ПВО на Ближнем Востоке и ракетах большой дальности.

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