Трамп заявил, что США и Иран возобновляют прямые переговоры

Прямые переговоры между США и Ираном возобновятся 3 августа, объявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One.

Президент США не уточнил, где пройдут переговоры и кто в них будет участвовать. Он в очередной раз заявил, что стороны близки к заключению сделки. На уточняющий вопрос, существует ли крайний срок для соглашения с Ираном, Трамп не ответил.

Лидер США снова повторил, что союзники из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, а также Тегеран попросили его отменить запланированные удары по Ирану. По его словам, союзники США утверждают, что «сделка уже заключена».

«Есть сделка по Ормузскому проливу. Затем будет соглашение по ядерному вопросу, или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана», — добавил он. Трамп подчеркнул, что США могут в любой момент возобновить атаки, если это будет необходимо.

В Иране на заявления Трампа пока не отреагировали. На фоне объявления о возобновлении переговоров цены на нефть марки Brent упали более чем на 4% до 83,9 доллара за баррель.

США неоднократно заявляли, что вскоре заключат соглашение с Ираном. Однако затем происходили новые обмены ударами.

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны, а также Ормузского пролива. Менее чем через месяц после взаимных обвинений в нарушениях перемирия Вашингтон возобновили удары по Тегерану.

Что происходило во время перемирия США с Ираном

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий

Что происходило во время перемирия США с Ираном

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий