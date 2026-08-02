Трамп вновь отложил атаку на Иран. По его словам, Израиль присоединился к этому решению

США отложили атаку на Иран по просьбе самой исламской республики и других стран Ближнего Востока, сообщил Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, США готовились выступить против Ирана «с использованием военного устрашения, мощи и силы такого уровня, которого не было со времен Второй мировой войны».

Однако Иран и другие страны Ближнего Востока «обратились с просьбой воздержаться от любой атаки, поскольку параметры сделки уже согласованы». «Это включает немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана», — написал Трамп.

Он заявил, что согласился отменить атаку «ради будущего блага всего мира» — при условии, что удастся быстро заключить сделку. «Государство Израиль присоединяется ко мне в этом обязательстве. Принимайтесь за работу, все, и доведите дело до конца», — добавил Трамп.

Трамп не в первый раз откладывает удары по Ирану. В середине мая он писал, что сделал это по просьбам лидеров Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны. Однако менее чем через месяц США возобновили удары по Ирану после взаимных обвинений в нарушениях перемирия.

26 июля The New York Times (а позже и другие американские издания) сообщили, что Трамп решил отказаться от дальнейших ударов по Ирану, поскольку его команда опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке при ответных атаках исламской республики. Однако спустя несколько дней американские военные вновь нанесли удары по Ирану.

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