США возобновили удары по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило, что в ночь на 30 июля американские военные нанесли удары по Ирану «в ответ на предпринятую накануне попытку ракетных атак на американские силы».

США ударили по «десяткам объектов» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командные центры и объекты для запуска ракет и беспилотников. «Целью ударов было дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и поддерживаемых им группировок, для американских военных, коммерческого судоходства и стран Персидского залива», — заявили в CENTCOM.

Как заявило командование ВС США, 28 июля Иран запустил несколько баллистических ракет «в попытках внезапно атаковать» американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке. Речь идет об иранской атаке на американскую военную базу в Иордании. По данным американских военных, все ракеты были перехвачены. Трамп пообещал отомстить Ирану за эту атаку.

По словам источника The Wall Street Journal среди американских чиновников, новая бомбардировка была масштабнее предыдущих атак США. Однако, утверждает он, она не означает возобновления полномасштабных боевых действий.

Государственные СМИ Ирана сообщили, что под ракетный удар попал жилой квартал на острове Кешм. По данным иранских изданий, на который ссылается агентство Reuters, погибли три человека.

Это первые бомбардировки США по Ирану с тех пор, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 24 июля приостановил удары после взаимных атак 13 ночей подряд. Как отмечает Axios, во время паузы Вашингтон пытался возобновить переговоры с Тегераном.

Источники The New York Times утверждали, что Трамп решил приостановить удары в том числе из опасений, что эскалация между странами может истощить запасы снарядов для американских ПВО на Ближнем Востоке. Сам президент в ответ на публикацию заявил, что у США боеприпасов «гораздо больше, чем у кого-либо в мире».

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны, а также открытие Ормузского пролива. Менее чем через месяц США возобновили удары по Ирану после взаимных обвинений в нарушениях перемирия.

Хронология недолгого перемирия США и Ирана

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий

Хронология недолгого перемирия США и Ирана

Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен». Перемирие продлилось всего 20 дней (но и в этот период его постоянно нарушали) Цепочка событий