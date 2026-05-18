Трамп заявил, что отложил удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Он планировал их на 19 мая
Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированные на 19 мая удары по Ирану. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По его словам, он сделал это по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Такую просьбу они объяснили тем, что «в настоящее время ведутся серьезные переговоры», в результате которых «будет достигнуто соглашение, которое будет вполне приемлемо» для США и всех стран Ближнего Востока.
Трамп отметил, что по итогам сделки Иран не сможет иметь ядерное оружие.
«Исходя из моего уважения к вышеупомянутым лидерам, я дал указание министру войны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну и военным США, что мы не будем проводить запланированное на завтра нападение на Иран, но также дал указание быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран, если приемлемое соглашение не будет достигнуто», — написал Трамп.
США неоднократно заявляли, что начнут снова наносить удары по Ирану, если Тегеран откажется от сделки. В начале апреля Иран и США договорились о перемирии, которое пока сохраняется. Вашингтон через посредников передал Тегерану предложение о прекращении войны из 14 пунктов, которое предусматривает, что Иран должен будет отказаться от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. В ответ Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров, но Трамп назвал их «неприемлемыми».