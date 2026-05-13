Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров. Трамп говорил, что они ему не нравятся

Иран заявил США, что не приступит ко второму раунду переговоров с американской стороной до тех пор, пока Вашингтон не выполнит пять условий, сообщило 12 мая агентство Fars, ссылаясь на источник.

По его словам, список состоит из пяти пунктов:

окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане,

снятие американских санкций против Ирана,

высвобождение замороженных иранских средств,

компенсация ущерба, вызванного войной,

признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

Как отметил источник агентства, эти условия необходимо выполнить, чтобы создать минимальный уровень доверия перед переговорами.

Иран выдвинул свои условия США в ответ на предложение Вашингтона, состоящее из 14 пунктов, среди которых — отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций.

Президент США Дональд Трамп говорил, что получил ответ Ирана 10 мая. Он сказал, что ему не понравились предложения Ирана, он счел их «неприемлемыми». При этом Трамп не говорил, что именно предлагал Иран.

В войне США и Израиля с Ираном продолжает действовать временное перемирие, которое стороны заключили в начале апреля, несмотря на то, что противники продолжают иногда наносить удары друг по другу.

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев

