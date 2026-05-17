США выдвинули Ирану условия для возобновления мирных переговоров. Среди них — требование передать Вашингтону 400 килограммов урана

Источник: Fars

США передали Ирану список из пяти требований, которые необходимо выполнить, чтобы возобновить мирные переговоры. Так Вашингтон ответил на аналогичное предложение Ирана, сообщило иранское агентства Fars 17 мая.

Вот о чем, по данным агентства, заявили США:

  • Вашингтон никак не будут компенсировать ущерб Ирану,
  • Иран должен вывезти и передать США 400 килограммов обогащенного урана,
  • Иран должен оставить только один работающий ядерный комплекс,
  • США высвободят не более 25% замороженных активов Ирана,
  • прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, возможно только во время переговоров.

Авторы Fars привели мнение неназванных экспертов, которые считают, что так США стремятся не решить проблему, а достичь целей, которые не смогли реализовать в ходе войны.

Ранее Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров. Вот что вошло в список:

  • окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане,
  • снятие американских санкций против Ирана,
  • высвобождение замороженных иранских средств,
  • компенсация ущерба, вызванного войной,
  • признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп называл предложения Ирана «неприемлемыми».

Между США и Ираном продолжает действовать временное прекращение огня, которое стороны заключили в начале апреля. Противники продолжают иногда наносить удары друг по другу. Стороны несколько недель не могут договориться о проведении второго раунда мирных переговоров.

Ранее США разработали план по захвату около 450 килограммов высокообогащенного урана в Иране. Эксперты считают, что это чрезвычайно сложная задача — ранее ничего подобного в военное время не проводили. 

Считается, что большая часть существующих запасов обогащенного урана Ирана находится под обломками ядерного объекта в Исфахане, разрушенного США и Израилем в июне 2025 года.

