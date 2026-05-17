США передали Ирану список из пяти требований, которые необходимо выполнить, чтобы возобновить мирные переговоры. Так Вашингтон ответил на аналогичное предложение Ирана, сообщило иранское агентства Fars 17 мая.

Вот о чем, по данным агентства, заявили США:

Вашингтон никак не будут компенсировать ущерб Ирану,

Иран должен вывезти и передать США 400 килограммов обогащенного урана,

Иран должен оставить только один работающий ядерный комплекс,

США высвободят не более 25% замороженных активов Ирана,

прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, возможно только во время переговоров.

Авторы Fars привели мнение неназванных экспертов, которые считают, что так США стремятся не решить проблему, а достичь целей, которые не смогли реализовать в ходе войны.

Ранее Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров. Вот что вошло в список:

окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане,

снятие американских санкций против Ирана,

высвобождение замороженных иранских средств,

компенсация ущерба, вызванного войной,

признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп называл предложения Ирана «неприемлемыми».

Между США и Ираном продолжает действовать временное прекращение огня, которое стороны заключили в начале апреля. Противники продолжают иногда наносить удары друг по другу. Стороны несколько недель не могут договориться о проведении второго раунда мирных переговоров.

Ранее США разработали план по захвату около 450 килограммов высокообогащенного урана в Иране. Эксперты считают, что это чрезвычайно сложная задача — ранее ничего подобного в военное время не проводили.

Считается, что большая часть существующих запасов обогащенного урана Ирана находится под обломками ядерного объекта в Исфахане, разрушенного США и Израилем в июне 2025 года.

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев

