Трамп назвал ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона «неприемлемым»

Дональд Трамп прокомментировал ответ Тегерана на последнее предложение Вашингтона по прекращению войны.

«Я только что ознакомился с ответом так называемых „представителей“ Ирана. Он мне не нравится — ПОЛНОСТЬЮ НЕПРИЕМЛЕМО!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

О содержании иранского ответа Трамп ничего не сказал. Иранский источник телеканала «Аль Джазира» называл ответ Тегерана «реалистичным и позитивным». По его словам, ответ включает «переговоры по Ормузскому проливу, ядерной программе и снятию санкций» и направлен на прекращение войны «во всем регионе, особенно в Ливане».

По данным источников The Wall Street Journal, Тегеран заявил, что готов постепенно открыть заблокированный Ормузский пролив для коммерческого судоходства, если США снимут блокаду с иранских судов и портов.

Вместе с этим появились даты визита Трампа в Китай (один из важнейших союзников Ирана). Изначально визит был запланирован на даты с 31 марта по 2 апреля. В середине марта Трамп попросил Китай отложить его встречу с лидером страны Си Цзиньпином из-за войны в Иране. Теперь МИД Китая сообщает, что Трамп приедет по приглашению Си Цзиньпина с 13 по 15 мая.

В начале апреля Иран и США договорились о перемирии, которое пока сохраняется, несмотря на взаимные атаки в заблокированном Ормузском проливе. Вашингтон через посредников передал Тегерану предложение о прекращении войны из 14 пунктов, которое предусматривает, что Иран должен будет отказаться от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций.

Трамп вновь грозит «стереть Иран с лица Земли» и пытается убедить всех, что США под силу открыть Ормузский пролив. Сработает ли этот план? Проблемы начались уже в день презентации новой стратегии

