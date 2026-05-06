Axios: в администрации Трампа считают, что близки к соглашению с Ираном о прекращении войны

В Белом доме считают, что США и Иран близки к подписанию «одностраничного меморандума о взаимопонимании», который должен закончить войну и создать основу для более детальных переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и источники, знакомые с ситуацией.

США ожидают ответа от Ирана в ближайшие 48 часов. Собеседники издания отмечают, что окончательно еще ничего не согласовано, но это самый близкий к соглашению момент с начала войны.

Меморандум предусматривает 30-дневный период переговоров, на которых будет обсуждаться более подробное соглашение об Ормузском проливе, ядерной программе Ирана и санкциях США.

Обсуждаемый меморандум состоит из 14 пунктов, среди которых обязательство Ирана ввести мораторий на обогащение урана, согласие США снять санкции и разблокировать иранские активы на миллиарды долларов, а также снятие ограничений с Ормузского пролива обеими сторонами.

Предполагается, что блокировка Ираном Ормузского пролива и блокада США иранских портов будут сниматься постепенно в течение 30-дневных переговоров. Стороны продолжают обсуждать срок моратория на обогащение урана Ираном. Три источника Axios говорят, что он составит не менее 12 лет, другой источник называет срок в 15 лет. Тегеран изначально предложил пятилетний мораторий, США — 20-летний.

В меморандуме также говорится, что Иран обязуется никогда не стремиться к созданию ядерного оружия и не вести деятельность, связанную с его созданием. Тегеран дает согласие на внеплановые инспекции со стороны МАГАТЭ. Соглашение также предусматривает, что Иран согласится на вывоз высокообогащенного урана — вероятно, в США.

В ночь на 6 мая президент США Дональд Трамп объявил, что решил приостановить операцию «Проект Свобода», в ходе которой американские военные корабли сопровождали торговые суда при проходе через Ормузский пролив. Источники Axios связывают такое решение с прогрессом на переговорах.

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев

