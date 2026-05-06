Трамп приостановил «Проект Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив. Операция продолжалась чуть более суток

Президент США Дональд Трамп объявил в ночь на 6 мая, что Соединенные Штаты решили приостановить на короткое время «Проект Свобода» — операцию, в ходе которой американские военные корабли сопровождали торговые суда при проходе через Ормузский пролив.

Трамп написал в соцсети Truth Social, что принял такое решение «по просьбе Пакистана и других стран, а также с учетом огромных военных успехов, достигнутых нами в ходе кампании против Ирана».

По его словам, США хотят посмотреть, удастся ли доработать и подписать соглашение с представителями Ирана.

Трамп объявил о «Проекте Свобода» 3 мая. Иран заявил, что рассматривает операцию как нарушение режима прекращения огня, и пригрозил наносить удары по кораблям США, которые зайдут в пролив. Трамп в ответ пообещал «стереть Иран с лица Земли», если иранские военные нападут на американский морской конвой.

После того, как 4 мая началась операция по сопровождению судов в Ормузском проливе, Иран и США обменялись ударами, в частности, по данным американских СМИ, под удар попали эскадренные миноносцы ВМС США «Тракстон» и «Мейсон». Однако в Пентагоне заявили 5 мая, что перемирие между странами сохраняется.

Ормузский пролив важен для мировой торговли. Через него обычно проходит одна пятая мировых поставок нефти. Пролив закрыт с начала войны США с Ираном.

