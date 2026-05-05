CBS: Иран атаковал два американских эсминца в Ормузском проливе

Эскадренные миноносцы ВМС США «Тракстон» (USS Truxtun) и «Мейсон» (USS Mason) были атакованы иранскими военными в Ормузском проливе. Об этом сообщили на условиях анонимности источники CBS News в вооруженных силах США.

По словам собеседников издания, корабли скоординировано атаковали иранские катера, ракеты и беспилотники. Несмотря на то, что атака была интенсивной, эсминцы не получили повреждений, уточнили источники CBS News.

Собеседники издания также подчеркнули, что корабли ВМС США в сопровождении вертолетов Apache успешно прошли Ормузский пролив и вышли в Персидский залив.

Проход американских военных кораблей в Персидский залив — часть новой инициативы администрации президента США Дональда Трампа под названием «Проект Свобода», в рамках которой флот США должен обеспечить безопасный проход застрявших в Ормузском проливе коммерческих судов.

Центральное командование армии США ранее сообщало, что американские военные сбили ракеты и беспилотники, которые Иран выпустил по военным кораблям США и торговым судам, которые они проводили через Ормузский пролив. Также глава Центрального командования вооруженных сил адмирал Брэд Купер заявлял, что были уничтожены семь иранских катеров. Никаких других подробностей Центральное командование армии США не приводило.

В Иране ранее заявили, что расценивают «Проект Свобода» как нарушение режима прекращения огня и будут атаковать американские корабли, которые зайдут в пролив. Трамп, в свою очередь, пригрозил, что Иран будет «стерт с лица земли», если иранцы будут нападать на американские корабли, участвующие в «Проекте Свобода»

Иран заблокировал движение судов по Ормузскому проливу в начале марта, что стало одной из основных причин резко роста мировых цен на нефть. До начала войны через Ормузский пролив проходило до 20% мирового транзита нефти.

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев

