В 2026 году в России каждый месяц закрывается в три раза больше компаний, чем в предыдущие годы

С начала 2026 года 12-15 тысяч российских компаний ежемесячно закрываются по экономическим причинам. Это втрое выше показателя предыдущих лет, составлявшего в среднем 5 тысяч в месяц, подсчитал Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» на основании статистики Федеральной налоговой службы. На эти подсчеты обратило внимание издание Frank Media.

Одновременно сокращается число новых компаний: за январь—май 2026 года в России было зарегистрировано 62 тысячи организаций против 80 тысяч годом ранее. В мае на тысячу действующих организаций приходилось около 4,3 регистрации и 5,5 закрытия по экономическим причинам.

«Спад затронул почти все отрасли, но основной вклад дали торговля, строительство и обрабатывающие производства — сектора, где сосредоточены малые и средние предприятия. Сочетание добровольных закрытий и минимальной регистрационной активности означает, что демографический разрыв впервые стал отражать ухудшение положения действующего бизнеса, а не очередную [техническую] очистку реестра [Федеральной налоговой службы]», — резюмировали аналитики ЦМИ «Сбера».

С 1 января 2026 года налог на добавленную стоимость в России вырос с 20% до 22%. Кроме того, был понижен порог дохода, до достижения которого бизнес может платить пониженные налоги. На этом фоне число предприятий малого и среднего бизнеса, закрывшихся в первые три месяца 2026 года, перевалило за 200 тысяч.