С января по март 2026 года в России закрылись 209 тысяч малых и средних бизнесов, что почти на 9% больше, чем за тот же период 2025-го, пишет Forbes со ссылкой на данные сервиса . Всего в России насчитывается 6,9 миллиона таких предприятий.

Сильнее других, по словам опрошенных изданием экспертов, страдают ритейл, салоны красоты и общепит. Основные причины — высокая ключевая ставка, падение покупательной способности, рост конкуренции и повышение налогов.

По словам собеседников Forbes, в 2026-м в России могут закрыться до 40% магазинов одежды из-за снижения проходимости в торговых центрах и роста конкуренции с маркетплейсами. 13 модных брендов могут уйти с рынка, включая Zenden (закрыл 130 точек из 230), Orby (намерен подать заявление о банкротстве двух юрлиц) и Modis (подал заявление о банкротстве).

Некоторые предприятия, несмотря на сокращение числа своих офлайн-точек, не готовятся к полному закрытию, а оптимизируют бизнес. Среди них Forbes перечисляет модный бренд OʼStin (закрыл 62 магазина в прошлом году), продуктовый ритейл «ВкусВилл» (закрыл почти 300 магазинов) и косметический магазин «ЛʼЭтуаль» (закрыл 50 и планирует еще 150).

Число заведений общепита тоже сокращается. Компании снижают расходы на аренду и ищут более выгодные помещения. Это происходит на фоне снижения спроса, падения проходимости в ресторанах и конкуренции с продуктовыми сетями, в том числе с отделами готовой еды, а также из-за кадрового дефицита, роста налогов и расходов на персонал.

Что происходит с российской экономикой

Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргументы Кто из них прав? «Медуза» разбирает на пяти примерах

Что происходит с российской экономикой

Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргументы Кто из них прав? «Медуза» разбирает на пяти примерах