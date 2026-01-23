Пекарня «Машенька», угостившая Путина пирожками, оказалась на грани закрытия из-за повышения налогов. Теперь ее спасает правительство

Михаил Воскресенский / РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA

Подмосковная пекарня «Машенька» стала известна в декабре, после того, как ее владелец Денис Максимов во время «прямой линии» задал Владимиру Путину вопрос о повышении налогов для бизнеса. Путин пообещал ему, что все будет хорошо, и попросил прислать пирожков. Спустя месяц Максимов рассказал, что внимание Путина увеличило продажи «Машеньки», но не решило проблему с налогами. Он допустил, что уже через пару месяцев пекарня закроется. После этого спасать ее начали силами российского правительства. «Медуза» рассказывает подробности.

Как появилась пекарня «Машенька»

Денис Максимов два десятилетия работал в банковской сфере. В предприниматели он переквалифицировался восемь лет назад, открыв точку франшизы «Маковка» в подмосковном городе Жуковский. Когда договор франшизы закончился, Денис и его жена переименовали пекарню в «Машеньку» — в честь старшей дочери (всего у них четверо детей).

Позднее еще две «Машеньки» открылись в поселке Красково в Люберцах, где Денис вырос. Других пирожковых в поселке нет, поэтому он шутя называет себя «монополистом». «Иду по улице, каждые 30 метров кто-нибудь здоровается. Потому что мы первое время сами на кассе стояли. Жили вообще на кассе, пока не нашли продавца», — рассказывал Денис изданию Msk1.

Как «Машенька» стала известна на всю страну

В декабре 2025 года Денис принял участие в «прямой линии» Владимира Путина. Он задал президенту вопрос о «резком» изменении налогового законодательства. За несколько недель до этого Путин подписал закон, который повысил НДС с 20% до 22% и снизил порог выручки малого бизнеса для уплаты этого налога.

«Около восьми лет мы пользовались удобной . <…> Мы понимаем, что страна в непростой ситуации, что повышение налогов — это необходимость. На мой взгляд, было бы гораздо полезней для государства и для нас, ипэшников, чтобы нам повысили стоимость патента в два, три, четыре, пять раз. <…> Сейчас мы смотрим в будущее без оптимизма, многие закроются и уйдут в тень», — сказал Максимов.

Путин объяснил налоговые изменения распространением «бесконтрольного серого и черного импорта», но заверил, что производственный бизнес от них пострадать не должен. Еще он обратил внимание на «нежное» название пекарен Максимова и попросил прислать «чего-нибудь вкусненького».

Предприниматель передал ему пирожки с картошкой, с капустой и с яблоками. Уже на следующий день в официальном телеграм-канале Кремля появилось видео Путина, сидящего рядом с корзиной с пирожками из «Машеньки» и поздравляющего владельца пекарни с наступающим Новым годом. Максимов получил и ответный подарок от президента — варенье, мед, вина и икону.

Что произошло потом

После «прямой линии» в «Машеньке» был наплыв клиентов — заезжал даже глава Люберецкого городского округа. C Денисом стали фотографироваться на улицах, а у его дочери Маши попросили автограф в школе. К январю ажиотаж поутих, хотя средний чек и поток клиентов остались выше обычного, писал Msk1. Однако главная проблема — повышение налогов — оставалась нерешенной.

Работая по патенту, Максимов платил около девяти тысяч рублей налогов в месяц. По итогам января 2026 года, по прогнозам предпринимателя, его налоговая нагрузка вырастет в 50 раз — до 450 тысяч рублей. И это не предел. «У меня сейчас будет выдача зарплат, аренда, еще 350 тысяч я торчу поставщикам. А я должен где-то еще взять 450–600 тысяч на налоги. Вариантов ноль», — говорил Денис Msk1.

По его словам, после «прямой линии» ему звонили «высокопоставленные люди», которым, видимо, поручили решить его проблему, но никакой «конкретики» на тот момент не последовало. «Поскольку это те же люди, которые приняли решение [об увеличении налогов], что и поставило нас в эту позу, я не жду каких-то чудес»», — пожимал плечами предприниматель.

В комментариях Msk1 и «Газете.ру», которые были опубликованы 20 января, Максимов признавался, что у него есть «небольшой загашник» от продажи машины, с которым «Машенька» может протянуть до марта, но он не исключает, что к апрелю или маю бизнес придется закрыть.

Как (опять) вмешался Путин

21 января, на следующий день после выхода материалов о трудностях «Машеньки», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что вопрос о том, как малый бизнес и конкретно «Машенька» приспосабливается к новым налоговым требованиям, будет поднят на первом в 2026 году совещании Путина с членами правительства.

«Я знаю, что с предприятием «Машенька» подмосковные власти в контакте. <…> Но то, что есть системная проблема, которая не была принята во внимание когда соответствующие изменения разрабатывались это очевидно. Мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься», — сказал Песков.

На совещании Путин действительно напомнил о «Машеньке». Доклад по этой теме представил министр экономического развития Максим Решетников. Он заявил, что у владельца пекарни есть сэкономить на налогах, и подтвердил, что его история стала проявлением системной проблемы. В связи с этим, продолжил Решетников, предлагается ввести переходный период, чтобы предприниматели могли адаптироваться к новшествам в налоговом законодательстве и сохранить доступ ко льготам. Путин не возражал.

В чем суть предложения Решетникова «Бизнес отмечает: чтобы определиться с выбором [налогового режима] и подстроиться под льготы, нужно время, чтобы воспользоваться всеми этими новациями, нужно, чтобы компании соответствовали ряду параметров деятельности за прошедший год, например средняя заработная плата в отрасли. А так как предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима в конце уже прошлого года, понятно, что на многие показатели по итогам в целом года они уже повлиять не сильно могли. В случае с «Машенькой» для получения льгот по общественному питанию зарплата должна быть выше среднеотраслевой, пока она отстает, а для льгот по страховым — доля доходов от производства должна превышать 70 процентов. Что в этой связи? В этой связи предлагается на этот год, на 2026-й, ввести переходный период и учитывать параметры деятельности не за прошлый, 2025 год, а квартальные данные текущего года. То есть, иными словами, поднял в первом квартале заработную плату, во втором уже можешь попасть в режим по общепиту, где освобождение по НДС и другие моменты».

Что будет с «Машенькой» и другим бизнесом

Максимов заявил, что доволен предложениями Решетникова и отказался от идеи закрывать пекарни. «Надеюсь, что новые меры в скором времени закрепятся законодательно, и мы сможем ими воспользоваться», — сказал бизнесмен. Чтобы дополнительно поддержать его, Кремль заказал «Машеньке» корзину выпечки для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который 22 января провел переговоры с Путиным в Москве.

Другие предприниматели — и из общепита, и из других сфер, — к предложениям главы Минэкономразвития отнеслись более настороженно. Но переходный период лучше, чем ничего, заявил BFM глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов: «История, когда тебе в конце года говорят: «Мы по итогам года тебе вменяем вот это и вот это», конечно, странная. То, что пришли к тому, чтобы считать [параметры деятельность бизнеса для получения льгот] по первому кварталу [2026 года, а не по 2025 году], — дай-то бог, как говорится».

Судьбы владельцев локальных брендов, на которые обращал внимание Путин, не всегда складывались удачно. Но какой бы ни была дальнейшая история «Машеньки», эта подмосковная пекарня уже стала примером того, насколько сложно российскому малому бизнесу выживать на четвертый год войны — даже если у него есть такое редкое преимущество, как благосклонность Путина. По разным опросам, проведенным перед вступлением в силу налоговой реформы, от 7% до 34% предпринимателей допускали, что им придется закрыть свое дело.